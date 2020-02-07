Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта

Новости Беларуси. О культуре в разрезе экономики говорили 7 февраля в Минске. Дан занавес 2019 году. Так, основные показатели в 2019 году перевыполнены в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внебюджетные доходы организаций выросли на 16 %, существенно прибавил и экспорт услуг. Искусство в зарубежные массы принесло без малого 20 миллионов рублей. Львиная доля пришлась на Китай. На итоговой коллегии Минкульта были затронуты вопросы и выплаты зарплат.

К слову, в 2019 году у работников отрасли она выросла на 12 %. Чтобы и хлеба, и зрелищ было в достатке, ставка сделана на технический апгрейд объектов. Внимание и регионам. Там обновят культурную программу, основанную на местном уникальном материале.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Мы реализовываем масштабную программу по обновлению фонда музыкальных инструментов, в рамках которой были 652 пианино закуплены централизовано и переданы учреждениям культуры и образования страны. Более тысячи иных инструментов – основных, которые используются в образовательном процессе: домры, балалайки, баяны – все то, что нужно нашим детям, которые получают художественное образование. Более двух тысяч инструментов закуплено. Это программа продолжит свое действие в 2020 году.

Что касается не материального, а духовного, то белорусы стали активнее посещать спектакли. Заполняемость залов большинства государственных репертуарных театров превысила рубеж в 75 %. В лидерах – Купаловский, Республиканский театр белорусской драматургии и Большой.