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Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта

07 февраля 2020 11:12
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Новости Беларуси. О культуре в разрезе экономики говорили 7 февраля в Минске. Дан занавес 2019 году. Так, основные показатели в 2019 году перевыполнены в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта -1

Внебюджетные доходы организаций выросли на 16 %, существенно прибавил и экспорт услуг. Искусство в зарубежные массы принесло без малого 20 миллионов рублей. Львиная доля пришлась на Китай. На итоговой коллегии Минкульта были затронуты вопросы и выплаты зарплат.

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта -4

К слову, в 2019 году у работников отрасли она выросла на 12 %. Чтобы и хлеба, и зрелищ было в достатке, ставка сделана на технический апгрейд объектов. Внимание и регионам. Там обновят культурную программу, основанную на местном уникальном материале.

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта -7

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Мы реализовываем масштабную программу по обновлению фонда музыкальных инструментов, в рамках которой были 652 пианино закуплены централизовано и переданы учреждениям культуры и образования страны. Более тысячи иных инструментов – основных, которые используются в образовательном процессе: домры, балалайки, баяны – все то, что нужно нашим детям, которые получают художественное образование. Более двух тысяч инструментов закуплено. Это программа продолжит свое действие в 2020 году. 

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта -10

Что касается не материального, а духовного, то белорусы стали активнее посещать спектакли. Заполняемость залов большинства государственных репертуарных театров превысила рубеж в 75 %. В лидерах – Купаловский, Республиканский театр белорусской драматургии и Большой.    

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта -13

Ударная статистика и в киноинсдустрии. За 2019, в том числе и на модернизированной студии «Беларусьфильма», сняты 29 фильмов.   

Внебюджетные доходы выросли, прибавил экспорт услуг. В Минске прошла итоговая коллегия Минкульта -16

# Государственная политика в области культуры # Культура # Юрий Бондарь # Фотофакт

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