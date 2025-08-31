«Я чуть с ума не сошёл от всего этого» – Якубович вспомнил, как готовились к «Мисс Москва – 1988»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я хочу вас спросить касательно 1988 года и конкурса «Мисс Москва». Только мы отошли от советской цензуры. А как хватило смелости написать сценарий?

Леонид Якубович, народный артист Российской Федерации, телеведущий:

Я не знаю, у кого хватило смелости. Нас вызвали в «Москонцерт». Был представитель Горкома Комсомола. Нам сказали, что есть идея провести конкурс красоты. Поскольку я понятия не имел, что это такое, как и мой приятель, нам выдали груду журналов – две бобины. Мы посмотрели, нашли замечательного режиссера, тренера. У нас была замечательная женщина-психолог. Сначала был отбор. Это была отдельная история. В день приходило человек по 300-400. Александр Осенко:

Красавиц.

Леонид Якубович:

Нет, это вы зря сейчас. Потому что если выглянуть с третьего этажа в дирекции парка культуры, то можно было обнаружить молодых, беременных, с колясками, дедушек с бабушками. Приезжали какие-то машины, выходили странные люди. И все это надо было предъявлять комиссии. А я только задавал вопрос, как вас зовут, откуда вы, чем занимаетесь. Дней 10 я чуть с ума не сошел от всего этого. А потом было фантастических три дня на малой спортивной арене в Лужниках. Мы очень хороший сценарий придумали. Это был действительно праздник, где всякие купальники имели абсолютно вторичное значение. Александр Осенко:

Какое было послевкусие после этого конкурса?