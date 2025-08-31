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Общение с гостями на «Поле чудес» – полный экспромт? Якубович рассказал, как готовится к съёмкам

31 августа 2025 07:45
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
А вы готовитесь к съемкам?

Общение с гостями на «Поле чудес» – полный экспромт? Якубович рассказал, как готовится к съёмкам-2

Леонид Якубович, народный артист Российской Федерации, телеведущий: 
Где-то за полчаса ко мне лучше не подходить. Желательно.

Александр Осенко:
К вам приходят люди, вам говорят, кто они, откуда они?

Леонид Якубович:
Нет.

Общение с гостями на «Поле чудес» – полный экспромт? Якубович рассказал, как готовится к съёмкам-4

Александр Осенко:
Полный экспромт?

Леонид Якубович:
Абсолютно.

Александр Осенко:
Может быть, в этом и есть секрет?

Леонид Якубович:
Этого я не знаю. Я никогда не задавал себе этот вопрос.

Общение с гостями на «Поле чудес» – полный экспромт? Якубович рассказал, как готовится к съёмкам-6

Александр Осенко:
Программа живет 35 лет.

Леонид Якубович:
Живет.

Александр Осенко:
А каково это, ощущать себя очень популярным человеком?

Леонид Якубович:
Я не обращаю на это внимание. Это не так. Это узнаваемость, а не популярность.

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# Телевидение # Интервью # Леонид Якубович # Александр Осенко

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