Общение с гостями на «Поле чудес» – полный экспромт? Якубович рассказал, как готовится к съёмкам
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А вы готовитесь к съемкам?
Леонид Якубович, народный артист Российской Федерации, телеведущий:
Где-то за полчаса ко мне лучше не подходить. Желательно.
Александр Осенко:
К вам приходят люди, вам говорят, кто они, откуда они?
Леонид Якубович:
Нет.
Александр Осенко:
Полный экспромт?
Леонид Якубович:
Абсолютно.
Александр Осенко:
Может быть, в этом и есть секрет?
Леонид Якубович:
Этого я не знаю. Я никогда не задавал себе этот вопрос.