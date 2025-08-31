Общение с гостями на «Поле чудес» – полный экспромт? Якубович рассказал, как готовится к съёмкам

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А вы готовитесь к съемкам?

Леонид Якубович, народный артист Российской Федерации, телеведущий:

Где-то за полчаса ко мне лучше не подходить. Желательно. Александр Осенко:

К вам приходят люди, вам говорят, кто они, откуда они? Леонид Якубович:

Нет.