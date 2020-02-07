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«Природа в Беларуси богатая, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич». В Могилёве открылась выставка Никаса Сафронова

07 февраля 2020 08:25
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Новости Беларуси. Выставка работ знаменитого российского художника Никаса Сафронова «Меняя реальность» открывается в Могилеве. Поддержать проект приехал и сам автор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Природа в Беларуси богатая, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич». В Могилёве открылась выставка Никаса Сафронова -1

Накануне художник посетил Могилевский колледж искусств, где встретился с юными художниками. Разговор на равных. Никас Сафронов не только оценивал мастерство и талант своих собеседников. Со студентами состоялась душевная беседа – говорили о целях и поиске себя в современном искусстве.

«Природа в Беларуси богатая, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич». В Могилёве открылась выставка Никаса Сафронова -4

Мнение молодых людей, подчеркнул мэтр, для него имеет значение. К слову, лучших художник отметил памятными подарками.

«Природа в Беларуси богатая, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич». В Могилёве открылась выставка Никаса Сафронова -7

Мария Стригун, студентка Могилёвского государственного колледжа искусств:
Его слова, его критика и похвала очень ценна для нас, студентов. Я очень рада, что отметили мою работу. Сказали, что и у меня уже виден авторский стиль.

«Природа в Беларуси богатая, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич». В Могилёве открылась выставка Никаса Сафронова -10

Никас Сафронов, заслуженный художник Российской Федерации:
У нас идет выставка в музее Масленикова. Я хочу, чтобы они пришли посмотрели. Тоже порассуждали, поспорили, может быть, где-то даже пожурили, сделали замечание. Я никогда не отрицаю, это нормально, мы все время учимся. Нужно учиться у природы. Природа в Беларуси богатая, разнообразная, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич.

«Природа в Беларуси богатая, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич». В Могилёве открылась выставка Никаса Сафронова -13

Выставка «Меняя реальность» – это собрание картин разного времени и направлений. Экспозиция разместилась в музее Павла Масленикова. Представлены более 70 живописных и графических работ различных периодов творчества художника.

«Природа в Беларуси богатая, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич». В Могилёве открылась выставка Никаса Сафронова -16

«Природа в Беларуси богатая, поэтому здесь родился Шагал и жил Малевич». В Могилёве открылась выставка Никаса Сафронова -18

# Художник # Культура # Никас Сафронов # Фотофакт

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