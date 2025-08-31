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Нужно хотя бы иногда отрываться от земли – Леонид Якубович рассказал, откуда у него страсть к небу

31 августа 2025 07:22
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Откуда эта страсть к небу?

Нужно хотя бы иногда отрываться от земли – Леонид Якубович рассказал, откуда у него страсть к небу-2

Леонид Якубович, народный артист Российской Федерации, телеведущий: 
Невозможно сказать. Случайно попал на аэродром. В этом году, кстати, ровно 30 лет со дня моего первого самостоятельного вылета, что замечательно. Еще один день рождения.

Александр Осенко:
То есть в детстве такой тяги не было? Хоть вы и работали на заводе школьником.

Леонид Якубович:
Это совершенно другое дело.

Александр Осенко:
Аркадьевич, так на чем летаете?

Нужно хотя бы иногда отрываться от земли – Леонид Якубович рассказал, откуда у него страсть к небу-4

Леонид Якубович:
Летаю на всем. Но я вертолетчик. Я летаю на Ми-2. Но когда я закончил авиационное училище, я сертифицировался как пилот коммерческой авиации третьего класса, второй пилот на Як-40. И прямо-таки возил пассажиров. Почти год.

Я всю жизнь всем курсантам, с которыми иногда встречаюсь, говорю одно и то же. Когда человек молится, он куда смотрит?

Александр Осенко:
В небо. 

Леонид Якубович:
А когда самолет летит? 

Александр Осенко:
Тоже в небо. 

Нужно хотя бы иногда отрываться от земли – Леонид Якубович рассказал, откуда у него страсть к небу-6

Леонид Якубович:
Еще вопросы есть? Вот, собственно, и все. И человек должен хотя бы иногда отрываться от земли. Это ощущение непередаваемое.

Александр Осенко:
Многие отрываются как пассажиры, а тут именно за штурвалом.

Леонид Якубович:
Дело не в этом вообще. Это и философия.

Нужно хотя бы иногда отрываться от земли – Леонид Якубович рассказал, откуда у него страсть к небу-8

Александр Осенко:
А в гражданской авиации вы были первым пилотом?

Леонид Якубович:
Думаю, что одним из первых, когда началось возрождение малой авиации.

Александр Осенко:
С пассажирами когда-нибудь общались по рации?

Леонид Якубович:
Я выходил в салон. Несколько раз я возил эти «красные пиджаки». Они были пьяные, поэтому у них лезли глаза на лоб, им все казалось, что они перебрали.

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# Интервью # Леонид Якубович # Авиация # Александр Осенко

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