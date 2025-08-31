Нужно хотя бы иногда отрываться от земли – Леонид Якубович рассказал, откуда у него страсть к небу

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Откуда эта страсть к небу?

Леонид Якубович, народный артист Российской Федерации, телеведущий:

Невозможно сказать. Случайно попал на аэродром. В этом году, кстати, ровно 30 лет со дня моего первого самостоятельного вылета, что замечательно. Еще один день рождения. Александр Осенко:

То есть в детстве такой тяги не было? Хоть вы и работали на заводе школьником. Леонид Якубович:

Это совершенно другое дело. Александр Осенко:

Аркадьевич, так на чем летаете?

Леонид Якубович:

Летаю на всем. Но я вертолетчик. Я летаю на Ми-2. Но когда я закончил авиационное училище, я сертифицировался как пилот коммерческой авиации третьего класса, второй пилот на Як-40. И прямо-таки возил пассажиров. Почти год. Я всю жизнь всем курсантам, с которыми иногда встречаюсь, говорю одно и то же. Когда человек молится, он куда смотрит? Александр Осенко:

В небо. Леонид Якубович:

А когда самолет летит? Александр Осенко:

Тоже в небо.

Леонид Якубович:

Еще вопросы есть? Вот, собственно, и все. И человек должен хотя бы иногда отрываться от земли. Это ощущение непередаваемое. Александр Осенко:

Многие отрываются как пассажиры, а тут именно за штурвалом. Леонид Якубович:

Дело не в этом вообще. Это и философия.