Нужно хотя бы иногда отрываться от земли – Леонид Якубович рассказал, откуда у него страсть к небу
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Откуда эта страсть к небу?
Леонид Якубович, народный артист Российской Федерации, телеведущий:
Невозможно сказать. Случайно попал на аэродром. В этом году, кстати, ровно 30 лет со дня моего первого самостоятельного вылета, что замечательно. Еще один день рождения.
Александр Осенко:
То есть в детстве такой тяги не было? Хоть вы и работали на заводе школьником.
Леонид Якубович:
Это совершенно другое дело.
Александр Осенко:
Аркадьевич, так на чем летаете?
Леонид Якубович:
Летаю на всем. Но я вертолетчик. Я летаю на Ми-2. Но когда я закончил авиационное училище, я сертифицировался как пилот коммерческой авиации третьего класса, второй пилот на Як-40. И прямо-таки возил пассажиров. Почти год.
Я всю жизнь всем курсантам, с которыми иногда встречаюсь, говорю одно и то же. Когда человек молится, он куда смотрит?
Александр Осенко:
В небо.
Леонид Якубович:
А когда самолет летит?
Александр Осенко:
Тоже в небо.
Леонид Якубович:
Еще вопросы есть? Вот, собственно, и все. И человек должен хотя бы иногда отрываться от земли. Это ощущение непередаваемое.
Александр Осенко:
Многие отрываются как пассажиры, а тут именно за штурвалом.
Леонид Якубович:
Дело не в этом вообще. Это и философия.
Александр Осенко:
А в гражданской авиации вы были первым пилотом?
Леонид Якубович:
Думаю, что одним из первых, когда началось возрождение малой авиации.
Александр Осенко:
С пассажирами когда-нибудь общались по рации?
Леонид Якубович:
Я выходил в салон. Несколько раз я возил эти «красные пиджаки». Они были пьяные, поэтому у них лезли глаза на лоб, им все казалось, что они перебрали.
Леонид Якубович: я боготворю людей, которые прошли через войну