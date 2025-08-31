Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Ваши родители были белорусы. Мама из Минска, папа из Могилева. В детстве никогда не приезжал в Беларусь, о чем невероятно жалею

Леонид Якубович, народный артист Российской Федерации, телеведущий:

Не совсем так. Папина мама, то есть моя бабушка, заканчивала в Могилевской губернии гимназию. У меня даже есть ее грамота по окончании этой гимназии. И здесь есть три деревни Якубовичи, одна недалеко, а одна на границе с Литвой. Я там был. Правда, там нет никаких Якубовичей... Александр Осенко:

А в детстве или в юности вы бывали в Беларуси? Леонид Якубович:

Нет. Никогда, о чем, кстати, жалею невероятно, потому что нравится мне здесь все ужасно. Александр Осенко:

А сейчас приезжаете к нам сюда полетать? Леонид Якубович:

Да. Дурак был, увидел объявление – уехал учиться в Сибирь

Александр Осенко:

Почему после восьмого класса ушли в вечернюю школу? Леонид Якубович:

Дурак был. Шел по улице, увидел объявление, уехал в Сибирь. Александр Осенко:

А какие у вас были взаимоотношения с родителями? После восьмого класса взяли и уехали в Сибирь.

Леонид Якубович:

Дружеские. Я говорю абсолютно серьезно, потому что когда-то мне мать сказала, у нас был длинный разговор, довольно странный. Она сказала: ты меня должен простить, но у меня на тебя любви не хватило. Мы были хорошие товарищи, но я так любила твоего отца, что на тебя любви уже практически не осталось. Это была честная правда. Была замечательная семья, очень хорошая. Александр Осенко:

И в каком возрасте вы так поговорили с мамой? Леонид Якубович:

Лет 13, наверное, было.

Александр Осенко:

После этого Московский инженерно-строительный институт? Леонид Якубович:

Нет, сначала Институт электронного машиностроения, а потом уже – имени Куйбышева. В каком возрасте написал свои первые стихотворения?

Александр Осенко:

В каком возрасте вы начали писать стихи? Леонид Якубович:

Наверное, лет в 12-13. Это рифмоплетство в чистом виде. Не более, не менее. Александр Осенко:

Три места красивых есть на Земле... Это в каком возрасте было написано? Леонид Якубович:

Это первая книжка. Это было написано в 2015 году, 10 лет назад. Сейчас пятую книжку в издательство отнес. Это такой веселый календарь. Я случайно нашел календарь забавных, веселых праздников – ничего подобного не видел никогда. А потом я стал придумывать свои праздники – их накопилось штук 800. И на каждый праздник – поздравлялки. Каждый может пользоваться, в предисловии написано – не называя автора, делайте что хотите. Куда еще приезжает в Беларуси, кроме летного поля?

Александр Осенко:

Куда приезжаете к нам в Беларусь? Только к границе с летным полем или куда-то еще? Леонид Якубович:

Нет, почему? Мы летали в Брест. Дальше там театр, я с оркестрами разговаривал и пьесу свою отдал в театр. Здесь же снимался фильм про небесных ласточек. И я тут летал на По-2, «бомбил» линию Сталина. Как удалось скинуть 24 килограмма?

Александр Осенко:

Вы сбросили почти 20 килограммов, даже больше. Леонид Якубович:

24 килограмма. На корте. Александр Осенко:

Вы занимаетесь довольно экстремальными видами спорта. Леонид Якубович:

Какими? Александр Осенко:

Полеты.

Леонид Якубович:

Перестаньте. Там вообще экстрима нет. Ничего более спокойного, чем полет, не бывает вообще. Александр Осенко:

Вы в хорошей физической форме в свои 80 лет. Леонид Якубович:

Три раза в неделю – теннис, а перед этим 20 минут зал. Александр Осенко:

А сколько вы спите в сутки?