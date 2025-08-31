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Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении

31 августа 2025 07:55
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – народный артист Российской Федерации, телеведущий Леонид Якубович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Ваши родители были белорусы. Мама из Минска, папа из Могилева.

В детстве никогда не приезжал в Беларусь, о чем невероятно жалею

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении-3

Леонид Якубович, народный артист Российской Федерации, телеведущий:
Не совсем так. Папина мама, то есть моя бабушка, заканчивала в Могилевской губернии гимназию. У меня даже есть ее грамота по окончании этой гимназии. И здесь есть три деревни Якубовичи, одна недалеко, а одна на границе с Литвой. Я там был. Правда, там нет никаких Якубовичей...

Александр Осенко:
А в детстве или в юности вы бывали в Беларуси?

Леонид Якубович:
Нет. Никогда, о чем, кстати, жалею невероятно, потому что нравится мне здесь все ужасно. 

Александр Осенко:
А сейчас приезжаете к нам сюда полетать? 

Леонид Якубович:
Да.

Дурак был, увидел объявление – уехал учиться в Сибирь

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении-5

Александр Осенко:
Почему после восьмого класса ушли в вечернюю школу?

Леонид Якубович:
Дурак был. Шел по улице, увидел объявление, уехал в Сибирь.

Александр Осенко:
А какие у вас были взаимоотношения с родителями? После восьмого класса взяли и уехали в Сибирь.

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении-7

Леонид Якубович:
Дружеские. Я говорю абсолютно серьезно, потому что когда-то мне мать сказала, у нас был длинный разговор, довольно странный. Она сказала: ты меня должен простить, но у меня на тебя любви не хватило. Мы были хорошие товарищи, но я так любила твоего отца, что на тебя любви уже практически не осталось. Это была честная правда. Была замечательная семья, очень хорошая.

Александр Осенко:
И в каком возрасте вы так поговорили с мамой?

Леонид Якубович:
Лет 13, наверное, было.

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении-9

Александр Осенко:
После этого Московский инженерно-строительный институт?

Леонид Якубович:
Нет, сначала Институт электронного машиностроения, а потом уже – имени Куйбышева.

В каком возрасте написал свои первые стихотворения?

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении-11

Александр Осенко:
В каком возрасте вы начали писать стихи?

Леонид Якубович:
Наверное, лет в 12-13. Это рифмоплетство в чистом виде. Не более, не менее.

Александр Осенко:
Три места красивых есть на Земле... Это в каком возрасте было написано?

Леонид Якубович:
Это первая книжка. Это было написано в 2015 году, 10 лет назад. Сейчас пятую книжку в издательство отнес. Это такой веселый календарь. Я случайно нашел календарь забавных, веселых праздников – ничего подобного не видел никогда.

А потом я стал придумывать свои праздники – их накопилось штук 800. И на каждый праздник – поздравлялки. Каждый может пользоваться, в предисловии написано – не называя автора, делайте что хотите.

Куда еще приезжает в Беларуси, кроме летного поля?

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении-13

Александр Осенко:
Куда приезжаете к нам в Беларусь? Только к границе с летным полем или куда-то еще?

Леонид Якубович:
Нет, почему? Мы летали в Брест. Дальше там театр, я с оркестрами разговаривал и пьесу свою отдал в театр. Здесь же снимался фильм про небесных ласточек. И я тут летал на По-2, «бомбил» линию Сталина.

Как удалось скинуть 24 килограмма?

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении-15

Александр Осенко:
Вы сбросили почти 20 килограммов, даже больше.

Леонид Якубович:
24 килограмма. На корте.

Александр Осенко:
Вы занимаетесь довольно экстремальными видами спорта.

Леонид Якубович:
Какими?

Александр Осенко:
Полеты.

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении-17

Леонид Якубович:
Перестаньте. Там вообще экстрима нет. Ничего более спокойного, чем полет, не бывает вообще.

Александр Осенко:
Вы в хорошей физической форме в свои 80 лет.

Леонид Якубович:
Три раза в неделю – теннис, а перед этим 20 минут зал.

Александр Осенко:
А сколько вы спите в сутки?

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении-19

Леонид Якубович:
Три часа плюс еще два часа. Где-то часов пять-шесть.

Александр Осенко:
Это интервальный сон?

Леонид Якубович:
Да. Я в три часа просыпаюсь.

Рецепт жизни от Леонида Якубовича

Откровенный разговор с легендарным телеведущим! Леонид Якубович о белорусских корнях, семье и похудении-21

Александр Осенко:
Программа называется «Рецепт настоящего белоруса». Но я хочу у вас спросить рецепт вашей жизни.

Леонид Якубович:
Я только что этот рецепт сказал курсантам. Хочу – значит, могу. И плевать на все мнения, включая врачей и всяких разных советчиков. Хочу – значит, могу. Все. Нет другого рецепта.

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