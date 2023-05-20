Отрывки произведений оперной классики и звёзды мирового балета. Большой театр Беларуси отметил 90-летие

Новости Беларуси. Отрывки произведений оперной классики и звезды мирового балета – на сцене Большого отметили день рождения главного театра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравить коллектив пришел премьер-министр Роман Головченко. Он зачитал поздравление от Президента и вручил почетную грамоту Совета министров.

В истории театра более 20 тысяч спектаклей и две сотни премьер. Первой на сцене Большого белорусский зритель увидел оперу «Кармен». Сегодня театр – жемчужина отечественной и мировой культуры. В юбилейный вечер на главной академической сцене страны показали праздничную программу «Большой театр Беларуси в портретах, лицах и событиях». В ней переплелись сразу несколько культовых картин, которые когда-то были в репертуаре и сегодня украшают театральную афишу. Александр Лукашенко поздравил коллектив Большого театра оперы и балета с 90-летием. Подробнее здесь.

Нина Ломанович, главный хормейстер Большого театра оперы и балета Беларуси:

Мы объездили очень много стран с хором, театром, труппой театра. И я должна сказать, что мы должны гордиться своим театром. Это правда. Государство дает нам такую роскошь и поддерживает вот такое колоссальной красоты здание.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Сегодня театр напоминает мне некий водопад, стремящийся, растекающийся, потом падающий на огромное количество направлений. Это наши спектакли, постановки, творческие проекты, то есть такое бурлящее и преодолевающее препятствия некое очень активное и динамичное явление.