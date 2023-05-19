Александр Лукашенко поздравил коллектив Большого театра оперы и балета с 90-летием

Новости Беларуси. 20 тысяч спектаклей, две сотни премьер. 90-летие отмечает Большой театр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Архитектурный символ нашей столицы, одна из крупнейших европейских театральных площадок и, конечно же, прославленные мастера сцены – все это Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.

Александр Лукашенко поздравил коллектив с 90-летием со дня основания театра. Президент подчеркнул, что Большой театр является яркой жемчужиной отечественной и мировой классической культуры.