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Александр Лукашенко поздравил коллектив Большого театра оперы и балета с 90-летием

19 мая 2023 07:33
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Новости Беларуси. 20 тысяч спектаклей, две сотни премьер. 90-летие отмечает Большой театр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Архитектурный символ нашей столицы, одна из крупнейших европейских театральных площадок и, конечно же, прославленные мастера сцены – все это Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь.  

Александр Лукашенко поздравил коллектив с 90-летием со дня основания театра. Президент подчеркнул, что Большой театр является яркой жемчужиной отечественной и мировой классической культуры.  

Александр Лукашенко поздравил коллектив Большого театра оперы и балета с 90-летием-1

«Ваша легендарная сцена – живое воплощение чрезвычайной талантливости белорусского народа, его тонкого чувства красоты и искренней музыкальной души», – говорится в поздравлении.  

Александр Лукашенко пожелал коллективу театра творческого вдохновения, громких премьер, аншлагов в родной стране и на гастролях, здоровья и благополучия.  

# Большой театр оперы и балета в Минске # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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