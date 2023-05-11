Маркевич на первом белорусско-российском музейном форуме: огромный интерес, представители 18 регионов у нас в гостях

Новости Беларуси. Новые соглашения и общая стратегия сохранения исторической правды. В Минске проходит первый белорусско-российский музейный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению экспертов, крепкие дружественные отношения народов Беларуси и России основаны на прочном фундаменте общего историко-культурного наследия. Сегодня страны Запада открыто переписывают историю Второй мировой войны, чтобы уменьшить роль советского народа в победе над фашизмом. Главная цель форума – найти новые креативные подходы в популяризации музейного дела и сохранении исторической правды.

Старт большому обсуждению дали в Художественной галерее Михаила Савицкого. Здесь открыли выставку «Диалог с космосом» совместно с российским объединенным мемориальным музеем-заповедником Юрия Гагарина.

Сергей Есипов, генеральный директор мемориального музея-заповедника Юрия Гагарина (Россия):

Сегодня такая межмузейная большая экспозиция получилась, где принимали участие московские музеи, мемориальные музеи, принимали участие Архив Российской академии наук, архив белорусский, Академия наук Беларуси. И много-много других музеев. Всего 12 участников. В общей сложности 58 подлинных предметов – это живопись, очень интересные гобелены, редкие фотографии, в том числе те, которые сделал Юрий Гагарин. Он был хороший фотограф и фотографировал свою семью, детей, природу. В первый день форума участники обсудили перспективы сотрудничества учреждений культуры двух стран, совместные выставки, обмен фондами и проведение виртуальных экскурсий. Подписано более 40 соглашений о сотрудничестве.

Ирина Пыркова, генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля:

Мы очень давно сотрудничаем с различными музеями Российской Федерации. Сегодня у нас будет два крупных подписания. Мы единственные, кто подписывает соглашение именно на этом форуме с Эрмитажем. Также у нас второе соглашение – с музеем-заповедником Гатчина. Это тоже Санкт-Петербург.