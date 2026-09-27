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Новости по тегу #Нина Ломанович

50 лет на сцене! В Большом театре Беларуси отметили юбилей хормейстера Нины Ломанович
27 сентября 2026 10:47

50 лет на сцене! В Большом театре Беларуси отметили юбилей хормейстера Нины Ломанович

Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Нину Ломанович с днем рождения
27 августа 2026 07:53

Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Нину Ломанович с днем рождения

30 ноября в Большом театре состоится премьера нового прочтения оперы «Евгений Онегин»
29 ноября 2024 17:44

30 ноября в Большом театре состоится премьера нового прочтения оперы «Евгений Онегин»

Отрывки произведений оперной классики и звёзды мирового балета. Большой театр Беларуси отметил 90-летие
20 мая 2023 08:43

Отрывки произведений оперной классики и звёзды мирового балета. Большой театр Беларуси отметил 90-летие

Народная артистка Беларуси о премьере «Реквиема» в Большом: «Смотреть без кома в горле это невозможно»
07 октября 2021 18:29

Народная артистка Беларуси о премьере «Реквиема» в Большом: «Смотреть без кома в горле это невозможно»

«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли
19 декабря 2019 13:23

«Было страшно от этой музыки в этих декорациях. Триллер!» О спектакле «Дикая охота короля Стаха» – исполнитель главной роли

Как под артисткой Большого рухнул пол: «Она проваливается по грудь, но продолжает петь»
18 декабря 2019 10:56

Как под артисткой Большого рухнул пол: «Она проваливается по грудь, но продолжает петь»

Пришли к юбилею в роскошной творческой форме. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие
24 мая 2018 20:15

Пришли к юбилею в роскошной творческой форме. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие

Большому театру оперы и балета исполняется 85 лет: что изменилось в театре. Интервью народных артисток Беларуси
06 марта 2018 08:51

Большому театру оперы и балета исполняется 85 лет: что изменилось в театре. Интервью народных артисток Беларуси

В Большом театре оперы и балета отгремел большой новогодний бал
14 января 2015 15:38

В Большом театре оперы и балета отгремел большой новогодний бал