Новости по тегу #Нина Ломанович

По этому поводу в Большом театре Беларуси прошла творческая встреча. Поклонники смогли пообщаться с легендарным хормейстером.
Двойной юбилей отмечает главный хормейстер Большого театра Беларуси Нина Ломанович.
Первый раз на сцене Большого о большой любви рассказали 90 лет назад. Нынешняя постановка главного режиссера театра Анны Моторной станет уже 8-й версией для театра. Художественная группа уверяет: этой интерпретации зритель удивится.
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