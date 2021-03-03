Её тексты можно услышать в исполнении Надежды Бабкиной и Анны Седоковой. Как Юлия Быкова стала известной певицей и поэтессой?

Белорусский государственный медицинский университет – ведущее учебное учреждение страны, крупнейший центр подготовки врачей и развития научных исследований в здравоохранении. Наша прогулка со звездой неслучайно начинается здесь. Известная белорусская певица и поэтесса Юлия Быкова с детства жила музыкой, много лет была солисткой народного ансамбля «Зорачка». Однако когда пришло время выбирать профессию, по совету бабушки выбрала специальность врача-терапевта. И даже поступила без вступительных экзаменов, окончив школу с золотой медалью. Как Юлия Быкова стала известной певицей и поэтессой, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Юлия Быкова, солистка группы «Aura»:

Не всегда ты в 17 или в 16 лет четко определился и знаешь что, бабушка захотела, ну, хорошо, врач – хорошая профессия, я и пошла, тем более что у меня в семье есть врачи и мне было интересно. Если уж выбирать из серьезных профессий, по мнению родителей, между медициной и какой-то технической специальностью, конечно, медицина – это гораздо интереснее. Я думаю, что все равно свойство характера имеет огромное значение, потому что если ты по натуре альтруист, то что артист, что врач – это профессии альтруистические, ты делаешь для людей что-то, потому что ты не можешь этого не делать, ты хочешь приносить людям что-то хорошее, какую-то пользу. Уже будет благодарность, будет какая-то хорошая реакция или не будет – это уже как получится. Но вот есть такое желание лечить людей или словом, или лекарствами, или музыкой, неважно каким образом. Оно меня никак не покидало, видно, поэтому и поступила.

Даже в студенчестве Юлия не забывала про творчество и уже с первого курса выступала в составе университетской команды КВН. Юлия Быкова:

Очень много таких спонтанных репетиций случалось здесь снаружи, особенно когда тепло, весна или начало осени, очень приятные воспоминания, связанные именно с этим двориком, потому что мы здесь собирались, общались, шутили, веселились. Мы не только коренные минчане, пожалуй, минчане в третьем поколении, потому что родители минчане, родились в Минске, бабушки с дедушками после войны переехали в Минск и уже жили здесь, тоже, можно сказать, минчане. Так интересно получается, мы сейчас с супругом переселились в деревню, и у нас в отличие от большинства, когда летом дети едут к бабушке в деревню отдыхать, у нас дети летом едут к бабушке в город развлекаться, веселиться и т. д.

Сегодня на счету у артистки десятки клипов, крупнейшие площадки, сольные концерты и главное – любовь слушателей. К слову, помимо артистической деятельности, Юлия – успешный автор-песенник. Ее тексты можно услышать в исполнении Надежды Бабкиной, Анны Седоковой, Инны Афанасьевой, Ирины Дорофеевой.

Вместе с супругом и композитором Евгением Олейником они написали более 300 композиций, многие из которых стали настоящими хитами. И, конечно, одна из любимых работ – песня о родном Минске.

Юлия Быкова:

Минчане я и Женя, мы не могли не написать о своем любимом родном городе песню, мы ее записали с Анатолием Ивановичем Ярмоленко, он почетный гражданин Минска, поэтому с кем, как не с ним, дуэтом, кроме нас там еще академический хор прописан. Там большая, очень солидная работа, аранжировка богатая, гимновая, симфоническая. Можно без преувеличения назвать это гимном Минска. Мы ее исполняли на таких знаковых мероприятиях для нашего города, в частности на Дне города. Люди при исполнении этой песни просто все встали, это была большая Октябрьская площадь, и стоя ее слушали.

В этом году группа «Aura» отмечает свое 15-летие. Ценители хорошей музыки уже в ближайшее время смогут насладиться живым исполнением на большом праздничном концерте. Как проходит подготовка и чем планирует нас удивить коллектив? Откроем пару секретов. Юлия Быкова:

Мы будем исполнять хиты, которые стали хитами не только в нашем исполнении, у нас будут звездные гости, я не буду перечислять кто – это сюрприз. Кто придет на концерт, обязательно узнает, но могу сказать, что это мужчины, потому что концерт пятого марта. В зале будет очень много женщин и мы решили, что лучше всего, если приглашенными гостями будут звезды-мужчины. Конечно, будет красиво, но основное значение для нас – это музыка, мы уделяем ей первостепенное внимание, поэтому на сцене будет очень много музыкантов. У нас будет порядка 30 человек, может быть, даже и больше – это все молодые и классные люди, горящие, интересующиеся, любящие очень музыку. И я надеюсь, что будет достойный звук, зрители услышат то, ради чего они пришли.