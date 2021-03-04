«Мы решили сделать остановку на этом красивом поле». Как педагог из Кореличей выиграла фотоконкурс, посвящённый Году малой родины

Малая родина – волшебное место, любовь к которому живет в сердце всегда. Большой город или маленькая деревенька – для каждого есть то, о чем бы хотелось рассказать. И вот уже третий год редакция газеты «СБ. Беларусь сегодня» дарит такую возможность. Как педагог из Кореличей выиграла фотоконкурс, посвящённый Году малой родины, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Гордиенко, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:

По мере того как в стране Год малой родины стал трилогией малой родины, так и фотоконкурс стал трилогией фотоконкурса «Мой родны кут». В нашем конкурсе принимали участие люди разных профессий, возрастов, социальных слоев – никаких ограничений в этом смысле не было. Мы рады, что читатели нас поддержали, потому что в первый год было три тысячи фотографий, во второй – пять тысяч, а в третий – уже шесть тысяч. Всего 14 тысяч фотографий, которые были размещены у нас на сайте. Каждый мог оценить, посмотреть, понять, какая у нас замечательная страна, в которой мы живем, какие замечательные люди живут в этой стране. Ну, а я скажу, какие замечательные люди делают фотографии, потому что фотографии – непростой жанр, но мы рады, что из нашего фотоконкурса родилось несколько фотовыставок, несколько больших публикаций.

Из шести тысяч работ лучшие выбрали в номинациях «Моя малая родина» и «Земляки», а также столица узнала имя обладателя Гран-при. К слову, первой награды удостоилась работа педагога Ларисы Шугли из Кореличей.

Лариса Шугля, победитель фотоконкурса «Мой родны кут»:

История снимка спонтанная была, мы поехали на вечерний Неман, полюбоваться, отдохнуть в выходной день. Тем более что проезжая как-то мимо ландшафтной местности, было примечено подсолнечное поле, что у нас в Беларуси нечастое явление, когда оно расцветает, это еще то зрелище. Я своей коллеге предложила просто поехать детям показать вот такое чудо. Возвращаясь, мы решили сделать остановку на этом красивом поле.

Конечно, хотелось победы, но в то же время понимаешь, что среди такого количества великолепных работ по сюжету, по техническому исполнению, выиграть было сложно. И это, конечно, для меня очень такое неожиданное решение жюри, но желанное, особенно под занавес трилогии Года малой родины.

Всех победителей наградили дипломами и ценными призами, а конкурс еще раз дал возможность убедиться, как много талантов живет в Беларуси.