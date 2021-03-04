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«Мы решили сделать остановку на этом красивом поле». Как педагог из Кореличей выиграла фотоконкурс, посвящённый Году малой родины

04 марта 2021 06:28
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Малая родина – волшебное место, любовь к которому живет в сердце всегда. Большой город или маленькая деревенька – для каждого есть то, о чем бы хотелось рассказать. И вот уже третий год редакция газеты «СБ. Беларусь сегодня» дарит такую возможность. Как педагог из Кореличей выиграла фотоконкурс, посвящённый Году малой родины, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«Мы решили сделать остановку на этом красивом поле». Как педагог из Кореличей выиграла фотоконкурс, посвящённый Году малой родины -1

Сергей Гордиенко, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:
По мере того как в стране Год малой родины стал трилогией малой родины, так и фотоконкурс стал трилогией фотоконкурса «Мой родны кут». В нашем конкурсе принимали участие люди разных профессий, возрастов, социальных слоев – никаких ограничений в этом смысле не было. Мы рады, что читатели нас поддержали, потому что в первый год было три тысячи фотографий, во второй пять тысяч, а в третий уже шесть тысяч. Всего 14 тысяч фотографий, которые были размещены у нас на сайте. Каждый мог оценить, посмотреть, понять, какая у нас замечательная страна, в которой мы живем, какие замечательные люди живут в этой стране. Ну, а я скажу, какие замечательные люди делают фотографии, потому что фотографии непростой жанр, но мы рады, что из нашего фотоконкурса родилось несколько фотовыставок, несколько больших публикаций.

«Мы решили сделать остановку на этом красивом поле». Как педагог из Кореличей выиграла фотоконкурс, посвящённый Году малой родины -4

Из шести тысяч работ лучшие выбрали в номинациях «Моя малая родина» и «Земляки», а также столица узнала имя обладателя Гран-при. К слову, первой награды удостоилась работа педагога Ларисы Шугли из Кореличей.

«Мы решили сделать остановку на этом красивом поле». Как педагог из Кореличей выиграла фотоконкурс, посвящённый Году малой родины -7

Лариса Шугля, победитель фотоконкурса «Мой родны кут»:
История снимка спонтанная была, мы поехали на вечерний Неман, полюбоваться, отдохнуть в выходной день. Тем более что проезжая как-то мимо ландшафтной местности, было примечено подсолнечное поле, что у нас в Беларуси нечастое явление, когда оно расцветает, это еще то зрелище. Я своей коллеге предложила просто поехать детям показать вот такое чудо. Возвращаясь, мы решили сделать остановку на этом красивом поле.

«Мы решили сделать остановку на этом красивом поле». Как педагог из Кореличей выиграла фотоконкурс, посвящённый Году малой родины -10

Конечно, хотелось победы, но в то же время понимаешь, что среди такого количества великолепных работ по сюжету, по техническому исполнению, выиграть было сложно. И это, конечно, для меня очень такое неожиданное решение жюри, но желанное, особенно под занавес трилогии Года малой родины.

«Мы решили сделать остановку на этом красивом поле». Как педагог из Кореличей выиграла фотоконкурс, посвящённый Году малой родины -13

Всех победителей наградили дипломами и ценными призами, а конкурс еще раз дал возможность убедиться, как много талантов живет в Беларуси.

«Мы решили сделать остановку на этом красивом поле». Как педагог из Кореличей выиграла фотоконкурс, посвящённый Году малой родины -16

Сергей Гордиенко:
Дальнейшие планы у нас очень простые. Мы объявили еще один фотоконкурс под названием «То, что нас объединяет». Этот фотоконкурс будет посвящен Году единства, который объявлен в нашей стране. И мы надеемся, что читатели покажут своими работами на самом деле то, что нас объединяет.

# Конкурс # Культура # Сергей Гордиенко # Лариса Шугля # Фотофакт # Фотография

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