На его полотнах у каждой детали есть свой смысл. Показываем уникальные картины белорусского художника Николая Опиока

Какие картины белорусского художника Николая Опиока можно увидеть на выставке «Путями времени» в Минске, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Николай Опиок, художник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, руководитель Студии военных художников:

Дали возможность надеть халат, белые перчатки, спустились вместе: охранник и телохранители – открыли великолепный саркофаг, как будто там фараон лежит. И вдруг вынимают работники в белых перчатках натуральный слуцкий пояс. Это дарственные пояса шириной 40, 45, 47 см.

Расшитые серебром и золотом, эти легендарные дарственные пояса хранятся в исторических музеях многих городов мира: Киева, Москвы, Вильнюса, Варшавы, Кракова, Парижа и Нью-Йорка. В одном из таких Николаю Опиоку посчастливилось увидеть настоящее достояние белорусской культуры – так появилась одна из первых работ выдающегося художника.

Николай Опиок:

Многие художники, когда развалился Союз, всегда спекулировали, что сидят коммунисты. Я прихожу с великолепным эскизом, говорят: «Нет, он не в теме». Неправда, потому что я пришел с эскизом «Слуцкие ткачихи». «Слушай, причем здесь слуцкие ткачихи к столетию революции?» И ни один из присутствующих, все сидели партийные работники, идеологи не были врагами искусства.

Николай Опиок – мастер старой закалки. Вместе с Михаилом Савицким и другими титанами мысли его воспитала советская художественная школа. Масштаб, сложность композиции, яркий колорит, философия и потрясающие образы – все это вы можете увидеть в одном из залов Национального исторического музея. Только будьте внимательны. Ведь на таких полотнах у каждой детали есть свой смысл, будь то фон в виде профиля Янки Купалы или грозная тень Иосифа Виссарионовича.

Николай Опиок:

Все уходят. «А вы, товарищ Жюков...» – я так и назвал её: «А вы, товарищ Жюков» – «...Задержитесь». Он пишет, что сердце ушло знаете куда, все понятно. Повернулся, Сталин покурил. Вот я вместо него стою, вот профиль, трубка, лупа говорят о том, что тут кто-то есть.

Выставка кавалера ордена Франциска Скорины, заслуженного деятеля искусств Беларуси, который перешагнул 85-летний юбилей, называется «Путями времени». Каковы же пути самого автора и что сегодня изображают на полотнах военные художники?

Николай Опиок:

Мы – студия военных художников – изображаем защитников нашего Отечества. Кто, если не мы? Кто родился во время войны, после войны и сегодня преданно знаем, кто такой защитник Отечества, не просто на словах, а на деле. Если я окунусь в свое детство, то я знаю, что такое «Родина-мать зовет».

Приход немцев, жизнь в бане, а потом в землянке, зверства полицаев, тяжкая доля белорусских матерей – все это проходит перед глазами нашего героя и сейчас. У мастера есть работа «Женщины на оккупированной территории». Художник до сих пор помнит неспокойные военные ночи. Немцы искали партизан, поэтому регулярно поднимали каждую семью, выводили из землянки и обыскивали.

А сюжет этой картины Николай Опиок увидел пятилетним мальчишкой. Прошло почти 80 лет, прежде чем автор смог перенести его на полотно.

Николай Опиок:

15 июля мой район был весь занят, уже рыли ямы для евреев. У нас колодец в деревне. Мама говорит: «Ну, беги, принеси воды». Как всегда мама пацана одного, второго. Я взял ведро, бегу, прибежал – сидят солдаты. Я прибежал домой и говорю: «Мама, там солдаты». Она говорит: «Какие солдаты? Они же вчера ушли». Она мне раз вот эту гладышку с молоком: «Отнеси им». Я отнес, сидит солдат, я не мог его нарисовать таким, каким я вижу, это киношный кадр был, у него глаза в небо глядят, не шелохнулся, я принес, поставил, так и сидит. Я убежал и говорю: «Мама, дурной. Ноги босые, кровавые». Мама говорит: «О, пошли». Она схватила сало, кусочек хлеба, кружку и пошла туда, я следом.

То, что Красная армия отступала после молниеносного нападения вермахта – давно признанный факт. Но в советском искусстве об этом долгое время не принято было говорить. А тогда, в далеком знойном сорок первом, солдаты только спросили: «Где Смоленск?», немного подкрепились и тронулись в путь. Кто знает, может именно этих ребят жители родной для художника Макаровки через несколько лет будут встречать песней «Расцветали яблони и груши…» во время знаменитой операции «Багратион»? К защитникам у Николая Опиока особое трепетное отношение.

Николай Опиок:

Как я могу не сделать холст, посвященный нашим юным, маленьким, потом большим, генералами становятся люди. Каждый уважающий своих родителей, свое Отечество, свой маленький уголок – это и есть защитник Отечества.

Суворовцы и, конечно, космонавты. Есть у мастера герои, которые занимают целую стену выставочного зала. Со многими покорителями космоса Николаю Афанасьевичу довелось пообщаться лично и даже получить звездный привет.

Николай Опиок:

Это была большая конференция, она несколько дней проходила на фоне моей персональной выставки. Говорили, приветствовали, вспоминали студию военных художников имени Грекова, присутствовали художники из Академии художеств России. Самый интересный был момент, когда Климов говорит: «Ну, что ты там, Олег, говоришь нам из космоса? Сейчас Олег пролетает в зоне видимости, и он нас приветствует из космоса». Это потрясающее явление, когда мы сидим спокойно, а человек трудится.

На его полотнах есть спортсмены Александр Медведь и Дарья Домрачева, актеры белорусской сцены Стефания Станюта и Валерий Раевский, Геннадий Овсянников и Александр Денисов, музыканты Игорь Лученок и Владимир Мулявин. Но особое место, как и в сердце, занимает малая родина.

Без ложной скромности Николая Опиока можно назвать человеком-эпохой. Он родился во время коллективизации, детство пришлось на Великую Отечественную, юность – на восстановление в послевоенный период, потом – индустриализация. Николай Опиок:

Какая была сложность. Я в пятом классе, сегодняшние дети понятия не имеют, впервые в жизни узнал, что есть художники, потому что видел картинки, а потом сказали: «Это художники делают». И мы – три человека из одной деревни, со всего района нас было три – решили найти, где учиться на художника. Я почему говорю иногда и детям, и родителям: «Не мешайте развиваться мечте!»

А тогда три друга осмелились и не прогадали. Ребята из глубинки, которые никогда не держали в руках настоящую кисточку, стали выдающимися художниками, и один из них – Николай Афанасьевич. Хранителю истории и одному из последователей реализма мы можем пожелать только долгих лет и вдохновения! Чтобы он и дальше радовал ценителей прекрасного.

Светлана Чуйкова:

Сегодня в этом зале мы видим очень красивые картины. Это такие яркие картины. Они, если присмотреться, оживают.