Прямой эфир

Огромное количество театральных перформансов на улицах. Глеб Лапицкий рассказал о программе «Славянского базара – 2021»

01 июня 2021 15:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске приоткрыли закулисье уличных мероприятий XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Гвердцители о «Славянском базаре»: «Я всегда буду приезжать»

Огромное количество театральных перформансов на улицах. Глеб Лапицкий рассказал о программе «Славянского базара – 2021»-1

Кроме основной площадки – Летнего амфитеатра, будет задействован буквально весь фестивальный город. Областной краеведческий музей впервые примет филателистическую выставку «Белфила», где можно будет ознакомиться с коллекциями из Азербайджана, Молдовы. Порядка 500 танцоров из всей страны примут участие в конкурсе бытового танца «Танчым разам». «Кукольный квартал» ждет гостей из Оренбурга и Пскова со своими постановками.

Гости и участники «Славянского базара в Витебске» смогут посетить фестиваль без визы

Огромное количество театральных перформансов на улицах. Глеб Лапицкий рассказал о программе «Славянского базара – 2021»-4

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Начиная от традиционных культурных ценностей  народного танца, национальной песни, это и современное искусство, которое мы представляем в рамках феста «На семи ветрах», это наша выставочная программа, это огромное количество театральных перформансов, которые пройдут на улицах города. Да и вообще эта вся фестивальная атмосфера, которая создается вместе с нашими партнерами, с нашими коллегами, с отраслью культуры не только страны, да и не только культуры. И торговля...

Много-много таких пазлов, которые складываются и создают фестивальную атмосферу. И я думаю, что в 30-й раз она будет особенной, потому что многие из них готовят именно адресные юбилейные сюрпризы.

Уже приобрела билет. Белоруска рассказала, почему так сильно ждёт каждый «Славянский базар»

Огромное количество театральных перформансов на улицах. Глеб Лапицкий рассказал о программе «Славянского базара – 2021»-7

Помимо уже полюбившихся культурных проектов на улицах фестивального Витебска в 2021 году будет место даже боксу. Во время форума на площадке около Летнего амфитеатра установят ринг. Уже заявлены гости из Пакистана. И если в целом говорить о географии форума, то это около 30 стран-участниц.

# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Глеб Лапицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Находимся в таком трепетном ожидании». Что говорят артисты Купаловского накануне показа «Чорнай Панны Нясвіжа»?
26 мая 2021 19:58

«Находимся в таком трепетном ожидании». Что говорят артисты Купаловского накануне показа «Чорнай Панны Нясвіжа»?

Мастер-класс по созданию масок для традиционного фестивального костюма в Венесуэле прошёл в Минске. Показываем, как это было
26 мая 2021 11:32

Мастер-класс по созданию масок для традиционного фестивального костюма в Венесуэле прошёл в Минске. Показываем, как это было

«Из космоса было записано приветствие в честь открытия этой выставки». Чем в Ночь музеев удивляет Национальный исторический?
22 мая 2021 19:46

«Из космоса было записано приветствие в честь открытия этой выставки». Чем в Ночь музеев удивляет Национальный исторический?