Огромное количество театральных перформансов на улицах. Глеб Лапицкий рассказал о программе «Славянского базара – 2021»

Кроме основной площадки – Летнего амфитеатра, будет задействован буквально весь фестивальный город. Областной краеведческий музей впервые примет филателистическую выставку «Белфила», где можно будет ознакомиться с коллекциями из Азербайджана, Молдовы. Порядка 500 танцоров из всей страны примут участие в конкурсе бытового танца «Танчым разам». «Кукольный квартал» ждет гостей из Оренбурга и Пскова со своими постановками.

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Начиная от традиционных культурных ценностей – народного танца, национальной песни, это и современное искусство, которое мы представляем в рамках феста «На семи ветрах», это наша выставочная программа, это огромное количество театральных перформансов, которые пройдут на улицах города. Да и вообще эта вся фестивальная атмосфера, которая создается вместе с нашими партнерами, с нашими коллегами, с отраслью культуры не только страны, да и не только культуры. И торговля...

Много-много таких пазлов, которые складываются и создают фестивальную атмосферу. И я думаю, что в 30-й раз она будет особенной, потому что многие из них готовят именно адресные юбилейные сюрпризы.

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