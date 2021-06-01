Огромное количество театральных перформансов на улицах. Глеб Лапицкий рассказал о программе «Славянского базара – 2021»

Новости Беларуси. В Витебске приоткрыли закулисье уличных мероприятий XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тамара Гвердцители о «Славянском базаре»: «Я всегда буду приезжать»
Новости Беларуси. В Витебске приоткрыли закулисье уличных мероприятий XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тамара Гвердцители о «Славянском базаре»: «Я всегда буду приезжать»
Кроме основной площадки – Летнего амфитеатра, будет задействован буквально весь фестивальный город. Областной краеведческий музей впервые примет филателистическую выставку «Белфила», где можно будет ознакомиться с коллекциями из Азербайджана, Молдовы. Порядка 500 танцоров из всей страны примут участие в конкурсе бытового танца «Танчым разам». «Кукольный квартал» ждет гостей из Оренбурга и Пскова со своими постановками.
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Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Начиная от традиционных культурных ценностей – народного танца, национальной песни, это и современное искусство, которое мы представляем в рамках феста «На семи ветрах», это наша выставочная программа, это огромное количество театральных перформансов, которые пройдут на улицах города. Да и вообще эта вся фестивальная атмосфера, которая создается вместе с нашими партнерами, с нашими коллегами, с отраслью культуры не только страны, да и не только культуры. И торговля...
Много-много таких пазлов, которые складываются и создают фестивальную атмосферу. И я думаю, что в 30-й раз она будет особенной, потому что многие из них готовят именно адресные юбилейные сюрпризы.
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Помимо уже полюбившихся культурных проектов на улицах фестивального Витебска в 2021 году будет место даже боксу. Во время форума на площадке около Летнего амфитеатра установят ринг. Уже заявлены гости из Пакистана. И если в целом говорить о географии форума, то это около 30 стран-участниц.