Мастер-класс по созданию масок для традиционного фестивального костюма в Венесуэле прошёл в Минске. Показываем, как это было

Испанский язык здесь распространен повсеместно, а вот английский используется значительно меньше. Добро пожаловать в Венесуэлу. Это католическая страна, поэтому многие местные традиции основаны на соблюдении христианских норм. При этом обычаи разных народов органично дополняют друг друга. Давайте поближе познакомимся с культурой этого государства. Как прошел мастер-класс по созданию масок для традиционного фестивального костюма в Венесуэле, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Поговорим мы сегодня о празднике «танцующих дьяволов» в Сан-Франсиско-де-Яре. Костюмированное шествие – одна из старейших венесуэльских традиций. Праздник берет свое начало в XVII веке. Каждый год во время празднования Корпус-Кристи – праздника Тела и Крови Христовых, когда подтверждается религиозная и магическая вера в победу добра над злом, проводится ритуальный танец с демонами.

Люди переодеваются в костюмы и танцуют. Идея этого танца заключена в изгнании всего плохого, что накопилось за год. В 2012 году ЮНЕСКО включило этот фестиваль в престижный список объектов нематериального наследия человечества.

В честь него посольство Боливарианской Республики Венесуэла и художественная галерея «Университет культуры» провели мастер-класс по созданию масок для традиционного фестивального костюма.

Алехандро Силие Куэнка, мастер по изготовлению масок:

Берем основную заготовку – модель маски, она у нас покрыта грунтом, далее выбираем наш базовый цвет и покрываем им маску.

Маски изготавливают в технике папье-маше. Выбирается форма для будущей поделки, делается заготовка материала, затем можно приступить к декору. У каждой маски есть свой базовый, основной цвет, все остальные – на усмотрение автора.

Алехандро Силие Куэнка:

После того как основная часть будет покрыта базовым цветом, я начну раскрашивать рот, глаза, нос, рога и последнее – это уши.

В создании главного атрибута праздника участникам помогал мастер Алехандро. Маски должны быть разукрашены в яркие цвета и иметь по несколько рогов, говорящих о ранге дьявола. У главаря их четыре и далее по меньшинству. В мастер-классе приняли участие студенты университета культуры и искусств, а также педагоги.

Анна Макаревич, заведующая кафедрой менеджмента социальной культурной деятельности БГУКИ:

Сегодня на этом мероприятии присутствуют наши студенты, наши иностранные магистранты, для которых это мероприятие также очень важно и интересно, поскольку мы нацелены со своими студентами в процессе обучения создавать проекты, которые помогают студентам глубже понимать культуру. Данное мероприятие позволит им глубже погрузиться в культуру Венесуэлы, познакомиться с таким уникальным явлением венесуэльской культуры, как создание маски. И мы, безусловно, рады, для нас это огромная честь присутствовать на этом мероприятии.

Впечатлениями поделились и другие участники мероприятия.

Елизавета Якубова, участница мастер-класса:

Я на таком мастер-классе впервые, и мне очень понравилось – это интересная работа, хотя я с культурой Венесуэлы уже знакома на протяжении некоторого времени и уже много чего интересного узнала. Но про маски я узнала первый раз сегодня, и мне очень понравился данный опыт. Атмосфера очень дружеская, я уже нашла себе новую подругу. И мне очень нравится данное место, оно располагает к искусству, к тому, чтобы творить. У меня основной цвет – это темно-зеленый, а дальше у меня будет такой огненный цвет. Основные узоры будут выполнены в красном, оранжевом цветах. Я хотела, чтобы там были именно такие яркие, огненные цвета. И с учетом того, что красный – это один из основных цветов Венесуэлы, это будет еще и отсылка к Венесуэльской Республике. С приветственными словами выступил и посол Венесуэлы.

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

В первую очередь я хотел бы поблагодарить руководство художественной галереи «Университет культуры» за возможность представить часть нашей культуры на этой площадке. Посольство посредством Латиноамериканского культурного центра имени Симона Боливара подготовило мастер-класс по раскрашиванию масок. Мы вполне удовлетворены тем откликом, который получила наша инициатива, причем со стороны белорусской молодежи, которая сегодня участвует в этом мастер-классе. Конечно, мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие даст возможность участникам этого мастер-класса поближе познакомиться с одним из аспектов нашей культуры. Такие мастер-классы являются прекрасной площадкой для получения какого-то нового опыта в какой-то не совсем может быть знакомой области. И мы надеемся, что у участников мастер-класса все получится, им будет интересно. Они приобретут новый опыт и новые знания.