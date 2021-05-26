«Находимся в таком трепетном ожидании». Что говорят артисты Купаловского накануне показа «Чорнай Панны Нясвіжа»?
Новости Беларуси. Афиша главной театральной сцены страны пополнилась долгожданной постановкой. В Национальном академическом театре имени Янки Купалы снова можно будет увидеть спектакль «Чорная Панна Нясвіжа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Яркая и незабываемая постановка – одна из лучших страниц творческой истории Купаловского театра. Зрителей ожидают красивые декорации и яркие эмоции на сцене.
В спектакле задействованы 20 актеров. Главные роли – Барбары Радзивилл и Сигизмунда Августа – у Таисии Введенской и Михаила Свито. Удивительную историю любви в новом прочтении представила молодой режиссер Зинаида Веденина.
Таисия Введенская, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:
Необыкновенный опыт, очень интересно. Кроме того, это исторический персонаж, этот человек жил. Это вдвойне ответственно, что ли, и потому интересно. Интересно было познакомиться с ее биографией, с ее жизнью.
Михаил Свито, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:
Мы безумно ждали, ждем этого дня и, безусловно, все волнуемся. Мы все находимся в таком трепетном ожидании. Мы, конечно, надеемся и верим, что зритель нас очень тепло примет, полюбит.
Зинаида Веденина, режиссер Национального академического театра имени Янки Купалы:
В кратчайшие сроки мы должны были восстановить. Мы с этой задачей справились. Актеры были очень органичные, искренние, и с ними было очень интересно работать.
Напомним, романтическая история в репертуаре Купаловского более 20 лет. За это время спектакль показали более 350 раз. Меняется актерский состав, театральная мода, а история любви по-прежнему приковывает внимание зрителей.
Билеты в кассах на первый показ уже распроданы.