«Находимся в таком трепетном ожидании». Что говорят артисты Купаловского накануне показа «Чорнай Панны Нясвіжа»?

Новости Беларуси. Афиша главной театральной сцены страны пополнилась долгожданной постановкой. В Национальном академическом театре имени Янки Купалы снова можно будет увидеть спектакль «Чорная Панна Нясвіжа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Яркая и незабываемая постановка – одна из лучших страниц творческой истории Купаловского театра. Зрителей ожидают красивые декорации и яркие эмоции на сцене.

В спектакле задействованы 20 актеров. Главные роли – Барбары Радзивилл и Сигизмунда Августа – у Таисии Введенской и Михаила Свито. Удивительную историю любви в новом прочтении представила молодой режиссер Зинаида Веденина.

Таисия Введенская, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

Необыкновенный опыт, очень интересно. Кроме того, это исторический персонаж, этот человек жил. Это вдвойне ответственно, что ли, и потому интересно. Интересно было познакомиться с ее биографией, с ее жизнью.

Михаил Свито, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

Мы безумно ждали, ждем этого дня и, безусловно, все волнуемся. Мы все находимся в таком трепетном ожидании. Мы, конечно, надеемся и верим, что зритель нас очень тепло примет, полюбит.

Зинаида Веденина, режиссер Национального академического театра имени Янки Купалы:

В кратчайшие сроки мы должны были восстановить. Мы с этой задачей справились. Актеры были очень органичные, искренние, и с ними было очень интересно работать.