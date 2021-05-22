«Из космоса было записано приветствие в честь открытия этой выставки». Чем в Ночь музеев удивляет Национальный исторический?

Новости Беларуси. 22 мая – Ночь музеев. В 2021 году организаторы решили возродить привычный формат и приглашают на офлайн-встречу. К международной акции подключились практически все уголки Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провести вечер культурно решила и наш корреспондент Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Этим вечером наша съемочная группа решила окунуться в настоящий космос, который разместился по улице Карла Маркса. Именно эту тематику для себя выбрал Национальный исторический музей. В 2021 году исполняется 60 лет со дня первого в истории человечества космического полета. Что касается современников, то сейчас уроженец Беларуси Олег Новицкий находится в 65-й длительной экспедиции.

Но вернемся к музеям. Национальный исторический сегодня встречает посетителей уже с 19:00. Программа разнообразная. Например, историю покорения космоса музей представил через проект «108 минут. Дорога в космос». Скафандр Юрия Гагарина, журналы с корабля Валентины Терешковой, спасательное снаряжение Олега Новицкого и точная модель белорусского спутника – это лишь часть предметов, которые находятся на специальной выставке. Там же можно пройти квест «Космос книг и смыслов».

Еще одна красочная часть программы – это выставка белорусских костюмов и показ интересной коллекции от «Мельницы моды».

Дана Антонович-Андреева, научный сотрудник отдела информационно-выставочной работы Национального исторического музея:

Сегодня в рамках международной акции «Ночь в музее» состоится показ одежды белорусских дизайнеров «Мельницы моды», которые продемонстрируют свои коллекции на космические темы и темы белорусского фольклора. Главной идеей выставки было показать то, как перекликается современный костюм, мода с белорусскими корнями. Недаром лозунг нашей выставки – «Ведай свае карані», который напоминает о том, что нужно чаще обращаться к своей истории, корням, аутентичному костюму.

Тема Международного дня музеев в этом году призвана мотивировать к созданию новых методов взаимодействия с обществом учреждений культуры и искусства, чтобы повлиять на решение экономических, экологических и социальных вопросов.

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Вначале хотел бы всех поздравить с «Ночью музеев», сегодня в Минске и по всей стране большой музейный праздник. В этом году благодаря партнерским отношениям с нашими коллегами из России, Звездного городка, у нас появилась уникальная возможность, даже несмотря на пандемию, привезти уникальные экспонаты, связанные с первым полетом в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Здесь представлены и наши отечественные космические разработки. Это уменьшенная копия нашего космического аппарата, который до сих пор находится в космосе. В связи с этим мы предложили ряд интерактивов, в частности, можно послушать приветствие Олега Новицкого, который сейчас находится в космосе. Из космоса было записано приветствие в честь открытия этой выставки, наших событий.