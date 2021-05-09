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Тамара Гвердцители о «Славянском базаре»: «Я всегда буду приезжать»

09 мая 2021 16:01
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, поделилась своим мнением о «Славянском базаре».

Ольга Коршун, ведущая:
У вас есть одна награда, которая вас тесно связывает с нашей страной. Вы из рук нашего Президента получили специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Тогда Александр Лукашенко даже вас назвал послом мира. Сегодня вокруг «Славянского базара» много инсинуаций. Некоторые силы призывают даже артистов бойкотировать этот фестиваль дружбы, взаимопонимания. Вы приедете в этом году?

Тамара Гвердцители о «Славянском базаре»: «Я всегда буду приезжать»-1

Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:
Я буду всегда приезжать. Во-первых, спасибо Александру Григорьевичу, спасибо Беларуси за ту оценку, которую мне народ выразил. Моя звезда существует в Витебске на Аллее Славы.

Тамара Гвердцители о «Славянском базаре»: «Я всегда буду приезжать»-4

Ольга Коршун:
Да, что здесь скромничать.

Тамара Гвердцители о «Славянском базаре»: «Я всегда буду приезжать»-7

Тамара Гвердцители:
Я думаю, что «Славянский базар»  это не политическое мероприятие. Я не знаю, кто отказался. Я была председателем жюри, открывалась моя звезда, я получила президентскую премию из рук Александра Григорьевича Лукашенко, я благодарна всему народу. Я очень люблю Беларусь, многострадальный народ. Я только хочу пожелать мира процветания. В Витебске встретимся обязательно. Спасибо, что у вас такой замечательный народ, который дает возможность нам всегда быть в диалоге, всегда с вами беседовать, приезжать. Звучит оркестр, а когда звучит оркестр – это значит, что все хорошо, потому что оркестр как жизнь страны. Репетируя, я подумала: раз так прекрасно звучит оркестр, значит все будет хорошо везде.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Тамара Гвердцители # Ольга Коршун # Фотофакт

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