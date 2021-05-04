Стекло в пуантах? Белорусская балерина рассказала о том, что происходит за кулисами театра

Ольга Коршун, ведущая: Много есть фильмов, которые рассказывают про балет и жизнь балерин. Мы видим там жесткую конкуренцию, стекло в пуантах и другие ужасы. Есть между вами действительно такая жесткая конкуренция? У вас были такие случаи, когда неожиданный «приветик» от соперницы получали?

Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Нет, это, скорее, художественный вымысел, чтобы интересно было смотреть кино. Не скажу, что у нас в театре прямо все такие дружелюбные. Понятно, что кто-то завидует, без этого не обходится. Но мне так в жизни повезло, что меня окружают люди, которые хотят мне добра. По крайней мере, я так считаю. Никогда у меня такого не было, чтобы кто-то что-то подсыпал в пуанты. У меня просто большой выбор разных партий, поэтому я танцую не только в пуантах. Есть у меня пуанты, можете посмотреть. Сейчас пуанты более нового образца. Здесь пластиковое, пальцы практически не стираются как раньше. А раньше внутри были проклеенные слои ткани, многослойная ткань проклеена, а сверху обтянута атласом. Со временем, когда клей уже немного разнашивается, кусочки выпадают. Как раз таки они и натирают сильно пальцы. Вы спрашивали у меня про кровь, про стертые ноги, сейчас балерины практически не стирают пальцы, но все равно случается, бывает такое. Крайне редко сейчас, очень удобная обувь.

Ольга Коршун:

Сколько за сезон или за спектакль вы можете станцевать таких пуантов?