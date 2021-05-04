Стекло в пуантах? Белорусская балерина рассказала о том, что происходит за кулисами театра

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, рассказала о конкуренции в театре.
Ольга Коршун, ведущая:
Много есть фильмов, которые рассказывают про балет и жизнь балерин. Мы видим там жесткую конкуренцию, стекло в пуантах и другие ужасы. Есть между вами действительно такая жесткая конкуренция? У вас были такие случаи, когда неожиданный «приветик» от соперницы получали?
Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
Нет, это, скорее, художественный вымысел, чтобы интересно было смотреть кино. Не скажу, что у нас в театре прямо все такие дружелюбные. Понятно, что кто-то завидует, без этого не обходится. Но мне так в жизни повезло, что меня окружают люди, которые хотят мне добра. По крайней мере, я так считаю. Никогда у меня такого не было, чтобы кто-то что-то подсыпал в пуанты. У меня просто большой выбор разных партий, поэтому я танцую не только в пуантах. Есть у меня пуанты, можете посмотреть. Сейчас пуанты более нового образца. Здесь пластиковое, пальцы практически не стираются как раньше. А раньше внутри были проклеенные слои ткани, многослойная ткань проклеена, а сверху обтянута атласом. Со временем, когда клей уже немного разнашивается, кусочки выпадают. Как раз таки они и натирают сильно пальцы. Вы спрашивали у меня про кровь, про стертые ноги, сейчас балерины практически не стирают пальцы, но все равно случается, бывает такое. Крайне редко сейчас, очень удобная обувь.
Ольга Коршун:
Сколько за сезон или за спектакль вы можете станцевать таких пуантов?
Татьяна Уласень:
Скорее, за сезон. Рассчитано так, что на сезон выдается четыре пары обуви. Это долговечные пуанты, их даже можно стирать в стиральной машине. То есть когда пуанты становятся грязными, на сцене обувь пачкается, ее можно стирать, но я в стиральной машине свои пуанты не стираю. Я стираю все руками, потому что в стиральной машине ткань изнашивается. Бережно отношусь к своей обуви. Потом есть еще у меня вот такие мягкие туфли. Это туфли, в которых мы каждый день приходим на класс. Перед нашими основными репетициями идет часовая (или 45 минут) разминка в мягкой обуви. Это подобие пуантов, но вы видите, что носок мягкий. Еще у меня есть джазовки. Это тоже для определенных партий, танцую Карабос в черных. Это для цыганского танца в Дон Кихоте. Обувь у нас подбирается под цвет. Если танцуем голыми ногами, то обувь должна быть телесного цвета. Как у девушки должно быть 100 000 туфелек.
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