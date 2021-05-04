«Круг вельмі вялікі». Пасхальный хоровод из Молодечненского района станет историко-культурной ценностью

Новости Беларуси. Пасхальный хоровод, который традиционно проводится в Молодечненском районе, получит статус историко-культурной ценности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В агрогородке Марково он проходит ежегодно после дневной пасхальной службы. Традиции, которую бережно хранят местные жители, более 100 лет. Хоровод проходит под песни в исполнении ансамбля «Марковчанка». Ему уже более полувека, в 1992 году коллектив получил звание «народный».

Мария Баран, участница народного ансамбля «Маркаўчанка»:

Хоць крыху і хвалюешся, гэта так прыгожа. І вось у нас ёсць завадатар наша – Марыя Пятроўна, дарэчы, ёй таксама за 80 год. Круг вельмі вялікі-вялікі, яно такое, як вадзічка. Пяём мы, песню спяваем, так ручаёк, яно і водзіцца вось такім. Ставіцца тры качаны. Можна хлопчыкі, можна дзяўчынкі – гэта каб вадзіць вакол гэтых качаноў вось гэты карагод.