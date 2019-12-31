«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре

Не так-то просто стать той самой купаловской Павлинкой. Этот проект явно «не трещит по швам», всё буквально «сошлось». Интересно, как оценит новый состав директора театра.

Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:

75! Гэта тэатральны феномен. Гэта пацвердзіла Рада па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, міністерства культуры нашай краіны, упісаўшы «Паўлінку» у нацыянальную спадчыну. Для нас гэта вельмі пачэсна, вельмі важна. Але нам здаецца, гэта лагічна. Упершыню у гісторыі нашай краіны тэатральная пастаноўка, спектакль трапіў у спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

Пинигин о спектакле «Павлинка»: «В нём есть какая-то теплота, праздничность. Он живёт не потому, что мы его держим изо всех сил»

Як і у «Паўлінцы», у самім тэатры шмат невідавочнага. Мы карыстаемся службовым становішчам і ладзім сваю закулісную імпрэзу.

Ольга Коршун:

Вы заўважылі, што я пачала гутарку на рускай мове, а потым перайшла на беларускую?

Павел Латушко:

Вы пачалі размаўляць па-беларуску, там што знаходзіліся на сцэне Купалаўскага тэатра, намоленай сцэне купалаўцаў.

Што я?! У Купалаускім у гэтым годзе па-беларуску загаварыў Шэкспір, і нават тэхніка рухаецца у нацыянальным накірунку.

Ольга Коршун:

Беларускамоўны ліфт.

Павел Латушко:

Запрашаем у Купалаўскі. Нават ліфт размаўляе па-беларуску.

Яшчэ адно сакрэтнае месца. Тут літаральна праліваюць свет на мастацтва.