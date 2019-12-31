«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре

Необычные места Купаловского театра показали в фильме «Наш 2019-ый».
Ольга Коршун, СТВ:
Этот костюм весит несколько килограммов. Тяжела жизнь артиста. Я думаю, Павлинка была настоящей модницей.
Необычные места Купаловского театра показали в фильме «Наш 2019-ый».
Ольга Коршун, СТВ:
Этот костюм весит несколько килограммов. Тяжела жизнь артиста. Я думаю, Павлинка была настоящей модницей.
Не так-то просто стать той самой купаловской Павлинкой. Этот проект явно «не трещит по швам», всё буквально «сошлось». Интересно, как оценит новый состав директора театра.
Ольга Коршун:
Я не зря нарядилась в костюм Павлинки. Этот спектакль не сходит с вашей сцены лет 70?
Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
75! Гэта тэатральны феномен. Гэта пацвердзіла Рада па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, міністерства культуры нашай краіны, упісаўшы «Паўлінку» у нацыянальную спадчыну. Для нас гэта вельмі пачэсна, вельмі важна. Але нам здаецца, гэта лагічна. Упершыню у гісторыі нашай краіны тэатральная пастаноўка, спектакль трапіў у спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.
Пинигин о спектакле «Павлинка»: «В нём есть какая-то теплота, праздничность. Он живёт не потому, что мы его держим изо всех сил»
Як і у «Паўлінцы», у самім тэатры шмат невідавочнага. Мы карыстаемся службовым становішчам і ладзім сваю закулісную імпрэзу.
Ольга Коршун:
Вы заўважылі, што я пачала гутарку на рускай мове, а потым перайшла на беларускую?
Павел Латушко:
Вы пачалі размаўляць па-беларуску, там што знаходзіліся на сцэне Купалаўскага тэатра, намоленай сцэне купалаўцаў.
Што я?! У Купалаускім у гэтым годзе па-беларуску загаварыў Шэкспір, і нават тэхніка рухаецца у нацыянальным накірунку.
Ольга Коршун:
Беларускамоўны ліфт.
Павел Латушко:
Запрашаем у Купалаўскі. Нават ліфт размаўляе па-беларуску.
Яшчэ адно сакрэтнае месца. Тут літаральна праліваюць свет на мастацтва.
Павел Латушко:
Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява,калі выможаце паглядзець з вышыні птушынага палёту, палёту мастацтва, творчай думкі усё тое, што адбываецца на сцэне.
Згодна: з вышыні сапраўднага мастацтва многае раскрываецца з іншага боку. А афіша Купалаўскаго ва усе часы як люстэрка нашага жыцця.
Пластический спектакль о Шагале и театр.doc. Чем ещё Купаловский удивит в новом сезоне
Якія падзеі 2019 знайшлі ўвасабленне на сцэне?
Ольга Коршун:
Талерантнасць?
Павел Латушко:
«Талерантнасць» – гэта сучасная французская драматургія. Гэта паказвае праблематыку, праз якую праходзяць Францыя і Еўропа, у цэлым — міграцыя, праблематыка бяспекі, суіснавання, і таксама, як суіснуюць бацькі і дзеці, і розные пакаленні. Так што гэта – тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашым жыцці, і тыя працэсы,якія адбываюцца сёння ў свеце, Еўропе.
Якраз, паказваючы падобную пастаноўку, мы паказываем і на прыкладзе, якая сітуація у Беларусі, а яна спакойная, стабільная, мы суіснуем, размаўляем і маем нармальны дыялог.
Дарэчы, у гэтым годзе Купалаўскі не раз пацвердзіў, што мастацтва – гэта таксама дыпламатыяа. Аншлагі сабралі нават у культурнай сталіцы Еўропы.
Павел Латушко:
Калі ў Парыжы 6 снежня, нягледзячы на тое, што там былі маніфестацыі, сабраўся аншлаг на спектакль «Ураджай» пра нашыя беларускія яблыкі. Былі авацыі, нашых артыстаў запрашалі і запрашалі ізноў на біс. Гэта сведчанне і ацэнка нашай працы.
Ольга Коршун:
І нашай культуры!
Павел Латушко:
І нашай культуры!