Прямой эфир

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре

31 декабря 2019 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Необычные места Купаловского театра показали в фильме «Наш 2019-ый»

Ольга Коршун, СТВ:
Этот костюм весит несколько килограммов. Тяжела жизнь артиста. Я думаю, Павлинка была настоящей модницей.

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре-1

Не так-то просто стать той самой купаловской Павлинкой. Этот проект явно «не трещит по швам», всё буквально «сошлось». Интересно, как оценит новый состав директора театра. 

Ольга Коршун:
Я не зря нарядилась в костюм Павлинки. Этот спектакль не сходит с вашей сцены лет 70?

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре-4

Павел Латушко, директор Национального академического театра имени Янки Купалы:
75! Гэта тэатральны феномен. Гэта пацвердзіла Рада па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, міністерства культуры нашай краіны, упісаўшы «Паўлінку» у нацыянальную спадчыну. Для нас гэта вельмі пачэсна, вельмі важна. Але нам здаецца, гэта лагічна. Упершыню у гісторыі нашай краіны тэатральная пастаноўка, спектакль трапіў у спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі.

Пинигин о спектакле «Павлинка»: «В нём есть какая-то теплота, праздничность. Он живёт не потому, что мы его держим изо всех сил»

Як і у «Паўлінцы», у самім тэатры шмат невідавочнага. Мы карыстаемся  службовым становішчам і ладзім сваю закулісную імпрэзу.

Ольга Коршун:
Вы заўважылі, што я пачала гутарку на рускай мове, а потым перайшла на беларускую?

Павел Латушко:
Вы пачалі размаўляць па-беларуску, там што знаходзіліся на сцэне Купалаўскага тэатра, намоленай сцэне купалаўцаў.

Што я?! У Купалаускім у гэтым годзе па-беларуску загаварыў Шэкспір,  і нават тэхніка рухаецца у нацыянальным накірунку. 

Ольга Коршун:
Беларускамоўны ліфт.

Павел Латушко:
Запрашаем у Купалаўскі. Нават ліфт размаўляе па-беларуску.

Яшчэ адно сакрэтнае месца. Тут літаральна праліваюць свет на мастацтва.

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре-7

Павел Латушко:
Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява,калі выможаце паглядзець з вышыні птушынага палёту, палёту мастацтва, творчай думкі усё тое, што адбываецца на сцэне.

Згодна: з вышыні сапраўднага мастацтва многае раскрываецца з іншага боку. А афіша Купалаўскаго ва усе часы як люстэрка нашага жыцця.

Пластический спектакль о Шагале и театр.doc. Чем ещё Купаловский удивит в новом сезоне

Якія падзеі 2019 знайшлі ўвасабленне на сцэне?

Ольга Коршун:
Талерантнасць?

Павел Латушко:
«Талерантнасць» – гэта сучасная французская драматургія. Гэта паказвае праблематыку, праз якую праходзяць Францыя і Еўропа, у цэлым — міграцыя, праблематыка бяспекі, суіснавання, і таксама, як суіснуюць бацькі і дзеці, і розные пакаленні. Так што гэта – тыя працэсы, якія адбываюцца ў нашым жыцці, і тыя працэсы,якія адбываюцца сёння ў свеце, Еўропе.

Якраз, паказваючы падобную пастаноўку, мы паказываем і на прыкладзе, якая сітуація у Беларусі, а яна спакойная, стабільная, мы суіснуем, размаўляем і маем нармальны дыялог.

Дарэчы, у гэтым годзе Купалаўскі не раз пацвердзіў, што мастацтва – гэта таксама дыпламатыяа. Аншлагі сабралі нават у культурнай сталіцы Еўропы.

«Ніколі журналісты сюды не трапляюць, гэта выключная з’ява». Латушко показал уникальное место в Купаловском театре-10

Павел Латушко:
Калі ў Парыжы 6 снежня, нягледзячы на тое, што там былі маніфестацыі, сабраўся аншлаг на спектакль «Ураджай» пра нашыя беларускія яблыкі. Былі авацыі, нашых артыстаў запрашалі і запрашалі ізноў на біс. Гэта сведчанне і ацэнка нашай працы.

Ольга Коршун:
І нашай культуры!

Павел Латушко:
І нашай культуры!

# Театр # Культура # Павел Латушко

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»
31 декабря 2019 12:05

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»

76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области
31 декабря 2019 11:40

76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области

Рок и поп. Любимые хиты – в новогоднем «Квартирнике» на СТВ
31 декабря 2019 06:46

Рок и поп. Любимые хиты – в новогоднем «Квартирнике» на СТВ