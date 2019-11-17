Пластический спектакль о Шагале и театр.doc. Чем ещё Купаловский удивит в новом сезоне

Потом к нам приезжает московская группа постановочная – очень известный пластический режиссёр Сергей Землянский, главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков и композитор, художник по свету. Большая московская команда. Они будут делать пластический спектакль. Он занимается пластическими спектаклями в драматических театрах – Сергей Землянский. Очень известный в России режиссёр. И он будет делать спектакль, который будет называться «Мой Шагал». Это его предложение было, и мне оно очень понравилось.

Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы: Наш главный сюрприз, если это становится сюрпризом, конечно, это спектакли. То есть основная наша деятельность. Сейчас я начал репетировать «Короля Лира» шекспировского в прекрасном переводе Юрки Гаврука. Это был человек, который в 60-ые годы работал завлитом в театре Я. Купалы. Прекрасный переводчик, в том числе, и Шекспира. Человек, который в сталинских лагерях сидел. И до войны знал английский язык прекрасно, и был блестящим переводчиком. Это одна из важных вещей для нас, что есть такой потрясающий перевод. Это где-то к Новому году я выпущу спектакль.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Давайте поговорим про юбилейный сезон – 100-ый. Чем будете удивлять зрителя, какие, может быть, подготовили для него сюрпризы, какой репертуар?

Николай Пинигин:

Да. Пластика Шагала в картинах. Я не знаю, что он там придумает. Это такой фестивальный продукт, потому что его можно возить везде. В общем – Шагал, Беларусь и при этом с языком не связано. Потом в конце сезона я буду делать «Тутэйшых» Купалы. Я когда-то делал этот спектакль, и мне очень трудно от него отвязаться. Но попытаюсь немножко что-то другое сделать, потому что у нас 100 лет Купаловскому театру вот-вот. Купала. Лучшая его пьеса. Единственное, что мне трудно, потому что я буду повторять, но я попытаюсь не повторить ту форму, что была. На Камерной сцене у нас Роман Подоляко – наш артист, режиссёр теперь уже – ставит спектакль «Один».

Это театр.doc – формат. Это там, где артисты будут рассказывать свои истории, что с ними произошло впервые – первая любовь, первая смерть близкого человека, что угодно – вот всё, что происходило в первый раз.

Я надеюсь, что это будет интересно, в том числе, и молодым, потому что людям моего возраста – у них в первый раз мало что бывает, а вот у молодых много чего бывает в первый раз.

Вадим Щеглов:

Первый поцелуй…

Николай Пинигин:

Да, да. Что угодно. Вообще, всё первое. Первые деньги заработанные.