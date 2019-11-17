Пластический спектакль о Шагале и театр.doc. Чем ещё Купаловский удивит в новом сезоне

Режиссёр рассказал о новом сезоне в Купаловском театре в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Давайте поговорим про юбилейный сезон – 100-ый. Чем будете удивлять зрителя, какие, может быть, подготовили для него сюрпризы, какой репертуар?
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
Наш главный сюрприз, если это становится сюрпризом, конечно, это спектакли. То есть основная наша деятельность. Сейчас я начал репетировать «Короля Лира» шекспировского в прекрасном переводе Юрки Гаврука. Это был человек, который в 60-ые годы работал завлитом в театре Я. Купалы. Прекрасный переводчик, в том числе, и Шекспира. Человек, который в сталинских лагерях сидел. И до войны знал английский язык прекрасно, и был блестящим переводчиком. Это одна из важных вещей для нас, что есть такой потрясающий перевод. Это где-то к Новому году я выпущу спектакль.
Потом к нам приезжает московская группа постановочная – очень известный пластический режиссёр Сергей Землянский, главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков и композитор, художник по свету. Большая московская команда. Они будут делать пластический спектакль. Он занимается пластическими спектаклями в драматических театрах – Сергей Землянский. Очень известный в России режиссёр. И он будет делать спектакль, который будет называться «Мой Шагал». Это его предложение было, и мне оно очень понравилось.
Вадим Щеглов:
Интересный взгляд такой.