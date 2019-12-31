Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»

Новости Беларуси. 12 месяцев – 12 уникальных исторических артефактов. В Бресте завершается необычный музейный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год здесь показали дюжину экспонатов, посвящённых различным историческим эпохам в истории не только тысячелетнего города, но и всей Беларуси.

Самшитовый гребень начала XIII века, средневековая фигурка шахматного короля, генеральский мундир императора Николая I, генеральный план крепости Брест-Литовск. Каждый месяц новый объект представал перед публикой ровно на 7 дней.

Даты презентаций назначались с учётом исторического контекста. Последний – двенадцатый объект –Почётное государственное знамя 21 века.

Нина Кириллова, автор проекта «12 артефактов» Брестского областного краеведческого музея:

Проект состоялся. Он вызвал большой интерес публики. И хочу сказать не только брестчан, но и наших гостей. Приехали из Москвы, это была Украина, эта была Польша. Мы постарались показать нашу коллекцию, и жемчужины в ней найти и обозначить.





Алексей Митюков, директор Брестского областного краеведческого музея

Мы сейчас разрабатываем несколько новых проектов, которые будут базироваться на основе наших коллекций. Но сейчас как раз идет обсуждение концепций. В следующем году наши посетители смогут с ними ознакомиться.