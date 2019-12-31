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Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов»

31 декабря 2019 12:05
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Новости Беларуси. 12 месяцев – 12 уникальных исторических артефактов. В Бресте завершается необычный музейный проект,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год здесь показали дюжину экспонатов, посвящённых различным историческим эпохам в истории не только тысячелетнего города, но и всей Беларуси. 

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов» -1

Самшитовый гребень начала XIII века, средневековая фигурка шахматного короля, генеральский мундир императора Николая I, генеральный план крепости Брест-Литовск. Каждый месяц новый объект представал перед публикой ровно на 7 дней.

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов» -4

Даты презентаций назначались с учётом исторического контекста. Последний – двенадцатый объект –Почётное государственное знамя 21 века. 

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов» -7

Нина Кириллова, автор проекта «12 артефактов» Брестского областного краеведческого музея:
Проект состоялся. Он вызвал большой интерес публики. И хочу сказать не только брестчан, но и наших гостей. Приехали из Москвы, это была Украина, эта была Польша. Мы постарались показать нашу коллекцию, и жемчужины в ней найти и обозначить.

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов» -10



Алексей Митюков, директор Брестского областного краеведческого музея
Мы сейчас разрабатываем несколько новых проектов, которые будут базироваться на основе наших коллекций. Но сейчас как раз идет обсуждение концепций. В следующем году наши посетители смогут с ними ознакомиться. 

Каждый месяц – новый экспонат. В Бресте успешно завершился проект «12 артефактов» -12



В январе у посетителей будет уникальная возможность увидеть все 12 артефактов одновременно.

# Музеи Бреста # Культура # Нина Кириллова # Алексей Митюков # Фотофакт

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