«Наш ангелочек»: Нюша родила первенца

Новости России. 6 ноября российская певица Нюша родила первенца. Об этом радостном событии артистка рассказала в соцсетях. «Наш ангелочек! Лапочка дочка», – сопроводила фотографию молодая мама.

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha Фанаты исполнительницы радостно восприняли эту новость и поспешили поздравить с пополнением в семье. «От чистого сердца поздравляю с рождением дочки! Всего Вам хорошего!», «А как назвали эту маленькую принцесску?», «Нюша, это большое счастье! Поздравляю всю вашу семью с рождением этого прекрасного чуда! Будьте здоровы», «Нюшенька, поздравляем! Здоровья вам всем, будьте счастливы!». Помимо многочисленных комментариев, пост набрал более 370 тысяч «нравится». Судя по поздравлениям пользователей, этого события они ждали долго.

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha Слухи о беременности Нюши появились довольно давно. Беспочвенные догадки были сделаны сразу после свадьбы исполнительницы с Игорем Сивовым в августе 2017 года. Потом некоторое время певицу перестали подозревать в беременности. 8 июля Нюша поделилась фотографией с мужем, где тот положил руку ей на живот, словно намекая, поэтому слухи пошли вновь. В начале августа артистка опубликовала пост, посвящённый годовщине свадьбы, но на том фото беременность не была заметна. Впрочем, в середине того месяца исполнительница перестала скрывать живот.

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha После этого вместо слухов о самом факте беременности, появились комментарии в стиле «да когда же она уже родит?» и «она уже родила, просто не хочет рассказывать!». Некоторое время певица терпела, но затем высказалась на этот счёт. «Мне вот интересно, как вы считаете, мамам во время беременности стоит/не стоит читать Инстаграм? А точнее комментарии под своими же беременными/воздушными постами? Потому что, читая свои, я, конечно, привыкла реагировать с глубокой самоиронией. Уровень такта, конечно, зашкаливает. Искренне надеюсь, что невоспитанных людей будет меньше в нашем мире с каждым днём, ну не зря же люди придумали школы, университеты и академии», – написала Нюша.