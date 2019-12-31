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76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области

31 декабря 2019 11:40
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Новости Беларуси. В эти предновогодние дни 76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родина 8-ми Героев Советского Союза и двух кавалеров Ордена Славы. Свой след в истории района оставил и легендарный полководец – его ещё называют маршалом Победы – Иван Баграмян. Городокская наступательная операция была поистине знаковой в истории освобождения Беларуси.

О священном прошлом и мирном настоящем – Анастасия Бут.

76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области-1



Городокская наступательная операция – одна из самых кровопролитных в истории освобождения Беларуси. 28 тысяч солдат пали смертью храбрых.

76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области-3



Тамара Иванова, директор Городокского районного краеведческого музея:
Сразу планировалось одним ударом срезать этот  выступ. То есть 4-я ударная и 11-я гвардейская навстречу друг другу срезают вот этот выступ. Первый день показал, что наши войска практически не достигли успеха.

76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области-5

Операция растянулась на две недели, вместо назначенных 2-3 дней. Полностью район удалось отбить у фашистов только 31 декабря 43-го.

76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области-8

Анастасия Бут, корреспондент:
Командовал I Прибалтийским фронтом тогда еще генерал Иван Баграмян. Кстати, за освобождение Беларуси он получил свою первую звезду Героя Советского Союза. В мирное время он неоднократно приезжал в Беларусь. А после его смерти добрую традицию продолжил внук и полный тезка – также Иван Баграмян. Он и передал белорусам в дар командирские часы деда, стрелки на которых застыли без 20 десять. Именно в это время началась освободительная Городокская операция.

Подробнее – в видеоматериале

# Великая Отечественная война # Культура # Тамара Иванова # Анастасия Бут # Фотофакт

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