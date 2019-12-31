Новости Беларуси. В эти предновогодние дни 76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родина 8-ми Героев Советского Союза и двух кавалеров Ордена Славы. Свой след в истории района оставил и легендарный полководец – его ещё называют маршалом Победы – Иван Баграмян. Городокская наступательная операция была поистине знаковой в истории освобождения Беларуси. О священном прошлом и мирном настоящем – Анастасия Бут.





Городокская наступательная операция – одна из самых кровопролитных в истории освобождения Беларуси. 28 тысяч солдат пали смертью храбрых.





Тамара Иванова, директор Городокского районного краеведческого музея:

Сразу планировалось одним ударом срезать этот выступ. То есть 4-я ударная и 11-я гвардейская навстречу друг другу срезают вот этот выступ. Первый день показал, что наши войска практически не достигли успеха.

Операция растянулась на две недели, вместо назначенных 2-3 дней. Полностью район удалось отбить у фашистов только 31 декабря 43-го.