76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области
Новости Беларуси. В эти предновогодние дни 76-ю годовщину со дня освобождения отметили в Городке Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родина 8-ми Героев Советского Союза и двух кавалеров Ордена Славы. Свой след в истории района оставил и легендарный полководец – его ещё называют маршалом Победы – Иван Баграмян. Городокская наступательная операция была поистине знаковой в истории освобождения Беларуси.
О священном прошлом и мирном настоящем – Анастасия Бут.
Городокская наступательная операция – одна из самых кровопролитных в истории освобождения Беларуси. 28 тысяч солдат пали смертью храбрых.
Тамара Иванова, директор Городокского районного краеведческого музея:
Сразу планировалось одним ударом срезать этот выступ. То есть 4-я ударная и 11-я гвардейская навстречу друг другу срезают вот этот выступ. Первый день показал, что наши войска практически не достигли успеха.
Операция растянулась на две недели, вместо назначенных 2-3 дней. Полностью район удалось отбить у фашистов только 31 декабря 43-го.
Анастасия Бут, корреспондент:
Командовал I Прибалтийским фронтом тогда еще генерал Иван Баграмян. Кстати, за освобождение Беларуси он получил свою первую звезду Героя Советского Союза. В мирное время он неоднократно приезжал в Беларусь. А после его смерти добрую традицию продолжил внук и полный тезка – также Иван Баграмян. Он и передал белорусам в дар командирские часы деда, стрелки на которых застыли без 20 десять. Именно в это время началась освободительная Городокская операция.
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