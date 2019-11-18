Пинигин о спектакле «Павлинка»: «В нём есть какая-то теплота, праздничность. Он живёт не потому, что мы его держим изо всех сил»

Режиссёр рассказал о легендарном спектакле в программе «В людях».
Николай Пинигин, художественный руководитель Национального академического драматического театра им. Я. Купалы:
У нас идёт «Павлинка» с 1944 года. В эвакуации в Томске поставлена. Купаловская. Это уникальный случай. Я думаю, что такого нет нигде. Посчитайте, сколько лет спектаклю.
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Больше 70.
Николай Пинигин:
Да. Но мы его держим как такой музейный спектакль – там декорации 1944 года. Мы обновляли их, конечно. Там уже 20-30 Павлинок прошло за это время. Но в нём есть какая-то, не потому что это история театра, есть какая-то теплота, какая-то праздничность. И с удовольствием люди ходят, смотрят его. Он живёт не потому, что мы его держим изо всех сил.
Вадим Щеглов:
И до сих пор полные залы, аншлаги.
Николай Пинигин:
Да. Это уникальный случай. Такое было только в Вахтанговском театре: «Принцесса Турандот» с 20-ых годов до недавнего времени у них шла. Но он ушёл – спектакль, а у нас нет.