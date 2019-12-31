Рок и поп. Любимые хиты – в новогоднем «Квартирнике» на СТВ

Новости Беларуси. Рок и поп – под бой курантов. Инна Афанасьева и Nizkiz, Лера Яскевич и Лариса Грибалёва. «Новогодний огонек» на СТВ зажжет в необычном формате «Квартирника».

Лайфстайл этого года – свободный формат. Принимать гостей будет ведущий Пётр Елфимов, а все приглашённые исполнят современные хиты, некоторые «старые песни о главном» обретут новое звучание, всеми любимые песни исполнят и на белорусском языке. Будут премьеры, спецэффекты и особая атмосфера домашнего уюта.