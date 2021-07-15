Неожиданные дуэты, написано огромное количество ремиксов. Какие фишки подготовили для зрителей на «Славянском базаре»?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий. Чем в 2021 году будет радовать фестиваль «Славянский базар в Витебске»? Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В нынешних условиях, особенно в условиях пандемии, то, что фестиваль состоялся, что он проходит, это уже настоящий рекорд и это заслуга всех людей, которые причастны к этому, начиная от республиканского оргкомитета и заканчивая каждым человеком, который прикладывает свой труд. В этом году на фестивале аккредитовано порядка 5 000 участников: это и артисты, и представители средств массовой информации, и огромное количество технических служб. Если говорить о творческой составляющей, каждая площадка фестиваля в этом году нашла какую-то изюминку, начиная от нашего фэста «На семи ветрах». Каждый час на Пушкинском мосту мы будем устраивать дождь по расписанию, потому что жара, нам даже южные страны могут позавидовать. Но такая жара впервые на «Славянском базаре», в этом году.

Какие интересные моменты были в подготовке этого юбилейного фестиваля? Неожиданно стало известно про концерт Лепса. Глеб Лапицкий:

Да, это настоящий подарок. Это неожиданно для зрителей, но ожиданно для организаторов. Мне кажется, что из таких частей состоят сюрпризы, которые мы получаем на день рождения. Есть артисты, которые по объективным причинам не смогли приехать: это и ПЦР-тестирование, и кто-то заболел, кто-то не может пересечь границу. Буквально до последнего мы думали и гадали, приедут ли к нам представители Израиля, но, к сожалению, не получилось у них выехать. По каждому проекту, который по какой-то причине не состоялся, зритель может обменять билеты с 20%-ной скидкой. Также мы постарались на наших бесплатных локациях сделать комплимент. Например, если у нас джазовой филармонии не будет, то джаз сыграют на фэсте уличного искусства, который расположился на своей прекрасной сцене на Пушкинской площади. Состоится официальное открытие «Славянского базара». Что там будет происходить, расскажите поподробнее? Глеб Лапицкий:

Самая главная фишка этого открытия – то, что приложено огромное количество сил и труда для того, чтобы создались дуэты. Сегодня мы будем видеть и белорусско-литовские, и белорусско-латвийские, и белорусско-российские, и белорусско-украинские дуэты. Эти обычные песни, которые мы привыкли слышать в повседневной жизни, прозвучат по-новому. Написано огромное количество ремиксов. Даже наша фестивальная песня «Все цветы июля» зазвучит по-новому. В этом самая главная не то что фишка, а самая главная идея фестиваля, чтобы мы в культуре и искусстве искали что-то новое. Хотя действительно за 30 лет что-то новое найти очень сложно.

Глеб Лапицкий:

Конкурс – это самое главное мероприятие фестиваля, и поддержка этого конкурса – это главная заслуга государства, потому что конкурс невозможно коммерциализировать. Но на конкурсе загораются звезды, которые уже по истечении времени приезжают к нам в ранге народных, заслуженных артистов, таких как Таисия Повалий, Димаш Кудайберген, Ирина Дорофеева. Если бы не было конкурса, то мы бы никогда не узнали друг друга. О нашем «Славянском базаре» как о проекте, как о фестивале искусств узнают благодаря конкурсу. Сколько участников объединит фестиваль? Какие страны? Глеб Лапицкий:

Порядка трех десятков стран: от Эквадора, Кубы до наших самых ближайших соседей. Особенно этим участникам, которые совершали многочасовые перелеты, хочется сказать, что они просто молодцы. Они действительно ради искусства приехали в фестивальный Витебск, и вся Беларусь их встретит с большим гостеприимством. Порядка 5 000 участников аккредитовано на фестиваль, и это наши доковидные цифры, цифры примерно 2019 года. Мы очень рады, что даже с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм нам получилось и расселить, и принять, и хорошо организовать время наших участников. Символически получается: 30 стран и 30 лет «Славянскому базару». Глеб Лапицкий:

А еще сцена Летнего амфитеатра выросла на 30 сантиметра. Столько лет фестивалю, что за эти годы изменилось? Глеб Лапицкий:

Изменилось очень многое, потому что тот фестиваль, который задумывался в 1992 году, – это был просто фестиваль. И то, что сейчас мы видим в фестивальной индустрии, это зарождение того, что в 1992 году придумал Родион Михайлович Басс. Тогда никто еще не знал, как это делать и что это такое, никто не понимал, как привозить артистов, никто не знал, где взять звук, свет для этого. Сейчас индустрия стала намного доступнее, но все равно тот бесценный опыт каждодневной работы дирекции и оргкомитета дает о себе знать. Я никого не критикую. Я всегда говорю, что можно оградить большое поле в 10 гектаров, поставить красивую сцену и провести там с тремя хэдлайнерами какой-то фестиваль. Но фестиваль «Славянский базар» – это чуть-чуть другое, когда гуляет и живет весь Витебск. Наверное, в этом главная заслуга. Не все самое главное происходит на сцене Летнего амфитеатра. Я всегда призываю зрителей, чтобы они приехали. Если вы имеете какой-то скептицизм по отношению к популярной или, так сказать, попсе, каждый может найти для себя то, что он захочет. Главное – хотеть найти это.