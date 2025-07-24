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24 июля 3 белорусских футбольных клуба проведут поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций

24 июля 2025 18:01
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Борьба продолжается! Сегодня три белорусских футбольных клуба проведут стартовые поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

24 июля 3 белорусских футбольных клуба проведут поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций-1

Жодинское «Торпедо» в номинально домашнем матче в Венгрии встретятся с израильским «Маккаби». На старте турнира команда Дмитрия Молоша легко прошла северомакедонские «Работнички», но сейчас наших парней ожидает куда более грозный соперник, имеющий неплохой еврокубковый опыт и сильный состав, включающий легионеров. Удастся ли белорусскому клубу продлить победную серию – узнаем совсем скоро. Старт противостояния в 21:00.

Дмитрий Молош, главный тренер ФК «Торпедо»:
В хорошем настроении подходим к этому противостоянию, знаем свои силы, уверены в себе и нисколько не сомневаемся, что все будет хорошо. Эмоциональное состояние у нас супер, когда ты проходишь раунд, все хорошо, поэтому хочется это перенести на поле.

24 июля 3 белорусских футбольных клуба проведут поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций-4

Также в 21:00 часов вечера гродненский «Неман» сыграет на выезде со словацким «Кошице». А в 21:45 в венгерском Мезекевешде футболисты минского «Динамо» примут албанский клуб «Эгнатия». Напомню, действующие чемпионы Беларуси начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, но уступили по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» и теперь продолжают борьбу в турнире статусом пониже.

24 июля 3 белорусских футбольных клуба проведут поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций-6

Александр Павлов, тренер ФК «Динамо-Минск»:
Уверен, что, несмотря на непроход предыдущего соперника, мы настрой, который был у ребят, сумели сохранить. Будем работать над этим, чтобы домашняя игра была завершена с положительным результатом для нас.

Ответные поединки второго круга квалификации Лиги конференций пройдут через неделю, 31 июля. Напомним, чтобы пробиться в основной этап, командам нужно успешно преодолеть четыре отборочных раунда.

# Футбол

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