Митрополит Филарет нашёл кровь Христа в России. Но единственная капля в мире была только на оригинале креста Евфросинии Полоцкой
1941 год. Немецкие войска вторгаются на территорию Беларуси. Могилев оказывается захваченным оккупантами. И вскоре из бронированной комнаты-сейфа Могилевского обкома партии таинственным образом исчезают древние реликвии, в том числе и самая известная белорусская святыня – крест Евфросинии Полоцкой. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Знаменитая реликвия Евфросинии Полоцкой – напрестольный крест – бесценное произведение искусства и художественная редкость, по заклятию-оберегу преподобной, оставленному на нем, должен храниться в монастыре и «животворить» души полочан и всех жителей родной земли.
Монахиня Рахиль, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:
Внутри креста были вложены такие драгоценные святыни, как частицы животворящего креста с каплей крови Господней, то есть частица именно того креста, на котором Бог и был распят за наши с вами грехи, с его истинными капельками крови.
Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:
І гэта было самай вялікай святыняй, якая існавала. Таму яна знаходзілася ў самым версе крыжа, і надпіс там: кроў Хрыстова. Гэта ўнікальная з’ява, таму што больш нідзе ў свеце, апрача крыжа Афрасінні, крыві Хрыстовай няма. І не было. Нідзе.
Поиски подлинного креста до сих пор безрезультатны. В конце XX века было решено воссоздать святыню.
Святыни для копии Евфросиниевского креста собирались буквально по крупицам. Для этого Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Филарет, вместе с другими паломниками отправились на Святую Землю. Там для креста были переданы частицы Животворящего Древа и святых мощей, камни от Гроба Господня и Гроба Божьей Матери.
Сергей Тарасов:
Уладыка, стоячы перад зробленым ужо новым крыжам, паказвае, што дзе ляжыць і кажа такую цікавую фразу: са ўсіх святынь, якія тут, знайшоў усе. Адзінае, чаго не мог знайсці, – гэта крыві Хрыстовай. Кажа, да каго толькі не звяртаўся – і да праваслаўнай царквы, і да каталіцкай царквы, і ў Рым, і ў Канстанцінопаль – нідзе няма, ні ў каго няма. І далей ён расказвае, я амаль што даслоўна кажу. «Раптам я апынуўся ў рэзніцы маскоўскага патрыярха ў Троіцка-Сергееўскай лаўры». А я патлумачу – гэта рэзніца, у якую доступ можа быць толькі з дазволу самого патрыярха. «І тут раптам бачу, ляжыць дошчачка. І на ёй напісана «Кровь Христова». І кропелька».
І яму захавальнік гэтай рэзніцы кажа: да, нядаўна гэтую дошчачку перадалі з музея. І ён тады кажа: я тады з дазволу самога патрыярха адкалупаў гэтую кропельку і прывёз у Менск, перанёс на новы крыж. Пытанне элементарнае. Скажыце мне, калі ласка, колькі дошчачак з кроўю Хрыстовай вы ведаеце? Я асабіста толькі адну. Гэта сам крыж Афрасінні Полацкай, куды гэты фрагмент крыжа Гасподня з кропелькай быў уманціраваны. Усё. Такім чынам ляжыць гэты крыж сёння там, у Троіца-Сяргееўскай лаўры, у гэтай самай рэзніцы патрыяршай, але без кроплі крыві Хрыста.
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