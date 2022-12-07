Митрополит Филарет нашёл кровь Христа в России. Но единственная капля в мире была только на оригинале креста Евфросинии Полоцкой

1941 год. Немецкие войска вторгаются на территорию Беларуси. Могилев оказывается захваченным оккупантами. И вскоре из бронированной комнаты-сейфа Могилевского обкома партии таинственным образом исчезают древние реликвии, в том числе и самая известная белорусская святыня – крест Евфросинии Полоцкой. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Знаменитая реликвия Евфросинии Полоцкой – напрестольный крест – бесценное произведение искусства и художественная редкость, по заклятию-оберегу преподобной, оставленному на нем, должен храниться в монастыре и «животворить» души полочан и всех жителей родной земли.

Монахиня Рахиль, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:

Внутри креста были вложены такие драгоценные святыни, как частицы животворящего креста с каплей крови Господней, то есть частица именно того креста, на котором Бог и был распят за наши с вами грехи, с его истинными капельками крови.

Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:

І гэта было самай вялікай святыняй, якая існавала. Таму яна знаходзілася ў самым версе крыжа, і надпіс там: кроў Хрыстова. Гэта ўнікальная з’ява, таму што больш нідзе ў свеце, апрача крыжа Афрасінні, крыві Хрыстовай няма. І не было. Нідзе. Поиски подлинного креста до сих пор безрезультатны. В конце XX века было решено воссоздать святыню.

Святыни для копии Евфросиниевского креста собирались буквально по крупицам. Для этого Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Филарет, вместе с другими паломниками отправились на Святую Землю. Там для креста были переданы частицы Животворящего Древа и святых мощей, камни от Гроба Господня и Гроба Божьей Матери.