«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии

Новости Беларуси. Под знаком дружбы народов: в агрогородке Александрия Шкловского района, на малой родине Президента, 8 июля вновь встречают гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Купалье на берегу Днепра собрало представителей восьми стран. Сейчас гулянья в самом разгаре. Чем удивляет фестиваль – узнаем у нашего корреспондента Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

Александрия продолжает петь и танцевать, причем не менее масштабно, чем вчера. Насыщенная программа в эти александрийские дни здесь, на берегу реки Днепр (которая, кстати, расстилается на территориях сразу 3 стран – Беларуси, России и Украины) собрала более сотни тысяч человек.

Как говорят сами гости фестиваля – друзей, родных и близких. Сюда за самобытностью приехали за сотни, а то и тысячи километров.

Мы сегодня приехали на конкурс. Это купальский костюм Купалинки и Купалиша. Мы в нем участвуем и надеемся на победу.

Вообще мы родом из Луганска, но живем уже четыре года в Одессе и четыре года проводим в Беларуси. Прекрасно: доброжелательные люди, искреннее, неподдельное веселье.

Мы приехали из Кличева, из партизанского края. Каждый год мы приезжаем сюда с хорошим настроением. Потому что праздник хороший, для наших всех белорусских людей. Он просто замечательный!

Особенность сегодняшнего дня, конечно же, Дни культуры Украины. На празднике их проводят впервые.

На тематической улице «Сарочынскі кірмаш» плетут, шьют, лепят из глины более 30 украинских мастеров. Работают подворья и белорусских мастеров.

Чуть позже начнется представление конного клуба «Киевская Русь».