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«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии

08 июля 2018 11:56
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Новости Беларуси. Под знаком дружбы народов: в агрогородке Александрия Шкловского района, на малой родине Президента, 8 июля вновь встречают гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купалье на берегу Днепра собрало представителей восьми стран. Сейчас гулянья в самом разгаре. Чем удивляет фестиваль – узнаем у нашего корреспондента Виктории Ходосок.

«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии-1

Виктория Ходосок, СТВ:
Александрия продолжает петь и танцевать, причем не менее масштабно, чем вчера. Насыщенная программа в эти александрийские дни здесь, на берегу реки Днепр (которая, кстати, расстилается на территориях сразу 3 стран – Беларуси, России и Украины) собрала более сотни тысяч человек.

«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии-4

Как говорят сами гости фестиваля – друзей, родных и близких. Сюда за самобытностью приехали за сотни, а то и тысячи километров.

«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии-7

Мы сегодня приехали на конкурс. Это купальский костюм Купалинки и Купалиша. Мы в нем участвуем и надеемся на победу.

«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии-10

Вообще мы родом из Луганска, но живем уже четыре года в Одессе и четыре года проводим в Беларуси. Прекрасно: доброжелательные люди, искреннее, неподдельное веселье.

«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии-13

Мы приехали из Кличева, из партизанского края. Каждый год мы приезжаем сюда с хорошим настроением. Потому что праздник хороший, для наших всех белорусских людей. Он просто замечательный!

«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии-16

Особенность сегодняшнего дня, конечно же, Дни культуры Украины. На празднике их проводят впервые.

«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии-19

На тематической улице «Сарочынскі кірмаш» плетут, шьют, лепят из глины более 30 украинских мастеров. Работают подворья и белорусских мастеров.

«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии-22

Чуть позже начнется представление конного клуба «Киевская Русь».

«Искреннее, неподдельное веселье»: чем встречает гостей второй день «Купалья» в Александрии-25

Виктория Ходосок:
Продолжится фестиваль до 23:00. Завершит уже восьмую встречу друзей в Александрии большой концерт украинской эстрады. На сцену выйдут известные артисты. Начнется музыкальная часть в 19:00.

# Фестиваль # Культура # Виктория Ходосок # Фотофакт

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