Наши книги достойны такого внимания. Белорусским изданиям присудили первые места в 9 из 11 номинаций на Международном конкурсе в Душанбе

Новости Беларуси. На Международном конкурсе «Искусство книги» в Душанбе жюри присудило первые места в 9 из 11 номинаций изданиям из нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» отмечена Гран-при. Высшую оценку получила антология одного стихотворения Янки Купалы «А хто там iдзе?» на ста языках.