Наши книги достойны такого внимания. Белорусским изданиям присудили первые места в 9 из 11 номинаций на Международном конкурсе в Душанбе

Новости Беларуси. На Международном конкурсе «Искусство книги» в Душанбе жюри присудило первые места в 9 из 11 номинаций изданиям из нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» отмечена Гран-при. Высшую оценку получила антология одного стихотворения Янки Купалы «А хто там iдзе?» на ста языках.
Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:
Белорусская книга достойна такого внимания. Во-первых, тематическим направлением. Белорусы всегда представляют книги, которые отображают культуру Беларуси, традиции, современное развитие нашей суверенной страны.
Второй момент – это, конечно, полиграфическое, дизайнерское исполнение. Знешняе аздабленне кнігі вельмі важна.
Впрочем, к страницам этой книги есть повод обратиться именно сегодня. 7 июля – День рождения классика. Он явился миру в почитаемый белорусами праздник – Купалье –136 лет назад. На родине, в Вязынке, в этот день пройдет поэтический праздник, посвященный творчеству поэта.