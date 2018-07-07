Прямой эфир

Анталогія верша Янкі Купалы «А хто там iдзе?» на 100 мовах атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу ў Душанбэ

07 июля 2018 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Беларускі трыумф. Анталогія верша Янкі Купалы «А хто там iдзе?» на ста мовах атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу «Мастацтва кнігі» ў Душанбэ, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Наши книги достойны такого внимания. Белорусским изданиям присудили первые места в 9 из 11 номинаций на Международном конкурсе в Душанбе

Да старонак гэтага выдання ёсць падстава звярнуцца і сёння. 7 ліпеня – дзень нараджэння класіка. Ён з’явіўся на свет пад час ушанаванага беларусамі свята – Купалля – 136 гадоў таму. На радзіме, у Вязынцы, прайшло паэтычнае свята, прысвечанае творчасці паэта.

Анталогія верша Янкі Купалы «А хто там iдзе?» на 100 мовах атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу ў Душанбэ-1

Настасся Дзяхцяр, СТБ:
Менавіта тут, у фальварку Вязынка, 136 гадоў таму нарадзіўся хлопчык-немаўлятка. Афіційна па метрыцы – Іван Дамінікавіч Луцэвіч.

Нарадзіўся будучы пясняр у сям’і збяднелай шляхты. Род Луцэвічэй узгадваецца яшчэ ў архіўных справах XVII стагоддзя. Некалі дзед Купалы быў арандатарам земляў саміх Радзівілаў, але тыя выгналі яго. Менавіта гэты факт і стаў асновай легендарнай драмы «Раскіданае гняздо».

Анталогія верша Янкі Купалы «А хто там iдзе?» на 100 мовах атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу ў Душанбэ-4

Анталогія верша Янкі Купалы «А хто там iдзе?» на 100 мовах атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу ў Душанбэ-6

Ад любоўнай лірыкі да злабадзённай паэзіі. Творчасць – як люстэрка часу, якая і праз стагоддзі б’е ў самую кропку, у самае сэрца.

Сёлетняй зімою здымачная група нашага тэлеканала стала сведкай, як у друкарні з канвеера зыходзяць першыя старонкі унікальнай кнігі з вершам Янкі Купалы «А хто там ідзе?», перакладзенай на 101 мову свету.

Анталогія верша Янкі Купалы «А хто там iдзе?» на 100 мовах атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу ў Душанбэ-9

Анталогія верша Янкі Купалы «А хто там iдзе?» на 100 мовах атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу ў Душанбэ-11

Зараз выразныя радкі, якія адлюстроўваюць сутнасць беларусаў, могуць зразумець баскі, башкіры, валійцы, в’етнамцы.

Стан, па модзе голены, заўжды ў касцюме з гальштукам, а ў руцэ нязменны атрыбут. Франтавіты вобраз магнітам дзейнічаў на дам. Але ў жыцці Купалы былі дзве жанчыны: жонка Уладзіслава Станкевіч і муза Паўліна Мядзёлка.

Насамрэч, біяграфія песняра – класіка беларускай школьнай праграмы. Зазубраная да аўтамата, але ёсць у гэтай гісторыі і свае таямніцы. Як часцей бывае, каханне і смерць тут адыгралі свае галоўныя ролі.

Чым яшчэ адметна жыццё Янкі Купалы, а таксама яго літаратурная дзейнасць – глядзіце ў відэаматэрыяле.

Анталогія верша Янкі Купалы «А хто там iдзе?» на 100 мовах атрымала Гран-пры Міжнароднага конкурсу ў Душанбэ-14

# Белорусские писатели # Культура # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наши книги достойны такого внимания. Белорусским изданиям присудили первые места в 9 из 11 номинаций на Международном конкурсе в Душанбе
07 июля 2018 11:25

Наши книги достойны такого внимания. Белорусским изданиям присудили первые места в 9 из 11 номинаций на Международном конкурсе в Душанбе

«Своего мужа нельзя отпускать одного до воды»: приметы на Купалье
06 июля 2018 09:26

«Своего мужа нельзя отпускать одного до воды»: приметы на Купалье

«Пока весь репертуар не отпоёт, с табуретки не слезет»: мама Артёма Скороля из Ошмян, который выступит на «Славянском базаре»
06 июля 2018 09:03

«Пока весь репертуар не отпоёт, с табуретки не слезет»: мама Артёма Скороля из Ошмян, который выступит на «Славянском базаре»