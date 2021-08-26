Прямой эфир

В Минском театре кукол «Батлейка» поставят спектакль для слабовидящих людей

26 августа 2021 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минский областной театр кукол «Батлейка» покажет инклюзивную постановку, рассчитанную на различные органы чувств, например, слух и тактильные ощущения. Это абсолютно новый формат для театра. Попасть на спектакль можно будет в 2022 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минском театре кукол «Батлейка» поставят спектакль для слабовидящих людей-1

Кроме того, уже записана аудиосказка для слабовидящих ребят, которая в сентябре будет распространена по различным порталам. Также запланировано показать зрителям экологический спектакль, направленный на бережное отношение молодого поколения к природе.

В Минском театре кукол «Батлейка» поставят спектакль для слабовидящих людей-4

Татьяна Чаевская, директор Минского областного театра кукол «Батлейка»:
Такой спектакль, такого формата, у нас будет первый раз. Это экологическая сказка про маленькую улитку, которая ищет себя, ищет свое, ищет своих. И ищет понимания в этом мире, как же ей быть, для чего она в этом мире появляется. Это вот то, что в ближайших планах. Конечно же, новогодняя кампания – уже тоже во всю идет подготовка. Мы готовим представление, ждем всех: самых маленьких, самых больших. У нас самый настоящий Дедушка Мороз в театре живет, который очень любит эту пору и очень ждет своих маленьких друзей.

В Минском театре кукол «Батлейка» поставят спектакль для слабовидящих людей-7

32-й сезон в «Батлейке» стартует 3 октября. Новый театральный год здесь планируют начать с популярного спектакля «Красная шапочка».

# Театр # Культура # Татьяна Чаевская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зачем из-за свадебного каравая разбирали печь? Рассказываем про старые ритуалы белорусов
26 августа 2021 12:45

Зачем из-за свадебного каравая разбирали печь? Рассказываем про старые ритуалы белорусов

Сколько в Беларуси существует народных примет? Рассказал эксперт
26 августа 2021 12:44

Сколько в Беларуси существует народных примет? Рассказал эксперт

Бах, Шопен и Шуберт на фортепиано. В музее «Лошицкая усадьба» пройдёт музыкальный вечер
18 августа 2021 15:44

Бах, Шопен и Шуберт на фортепиано. В музее «Лошицкая усадьба» пройдёт музыкальный вечер