В Минском театре кукол «Батлейка» поставят спектакль для слабовидящих людей

Татьяна Чаевская, директор Минского областного театра кукол «Батлейка»:

Такой спектакль, такого формата, у нас будет первый раз. Это экологическая сказка про маленькую улитку, которая ищет себя, ищет свое, ищет своих. И ищет понимания в этом мире, как же ей быть, для чего она в этом мире появляется. Это вот то, что в ближайших планах. Конечно же, новогодняя кампания – уже тоже во всю идет подготовка. Мы готовим представление, ждем всех: самых маленьких, самых больших. У нас самый настоящий Дедушка Мороз в театре живет, который очень любит эту пору и очень ждет своих маленьких друзей.