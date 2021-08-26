В Минском театре кукол «Батлейка» поставят спектакль для слабовидящих людей
Новости Беларуси. Минский областной театр кукол «Батлейка» покажет инклюзивную постановку, рассчитанную на различные органы чувств, например, слух и тактильные ощущения. Это абсолютно новый формат для театра. Попасть на спектакль можно будет в 2022 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Кроме того, уже записана аудиосказка для слабовидящих ребят, которая в сентябре будет распространена по различным порталам. Также запланировано показать зрителям экологический спектакль, направленный на бережное отношение молодого поколения к природе.
Татьяна Чаевская, директор Минского областного театра кукол «Батлейка»:
Такой спектакль, такого формата, у нас будет первый раз. Это экологическая сказка про маленькую улитку, которая ищет себя, ищет свое, ищет своих. И ищет понимания в этом мире, как же ей быть, для чего она в этом мире появляется. Это вот то, что в ближайших планах. Конечно же, новогодняя кампания – уже тоже во всю идет подготовка. Мы готовим представление, ждем всех: самых маленьких, самых больших. У нас самый настоящий Дедушка Мороз в театре живет, который очень любит эту пору и очень ждет своих маленьких друзей.
32-й сезон в «Батлейке» стартует 3 октября. Новый театральный год здесь планируют начать с популярного спектакля «Красная шапочка».