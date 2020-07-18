Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

Новости Беларуси. В Витебске завершается первый блок выступлений самых юных артистов фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Участники XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020» исполняют песни на родном языке.

В 18.00 – второй блок выступлений, где музыкальное произведение можно было выбрать на свой вкус. Напомним, сражаются за заветную Лиру 14 исполнителей из разных стран мира.

Ангелина Ломако, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020»:

Все замечательно, я знаю, что я все смогла, что спела. Напоследок я оставила песню на фарерском языке, как вишенка на торте, чтобы всех повалить.





Анастасия Мартынюк, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020» (Украина):

Я прошла отбор, было тоже очень сложно, надо было бороться, чтобы пройти и приехать в этот прекрасный город и показать себя на все 100.