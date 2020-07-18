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Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить

18 июля 2020 14:30
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Новости Беларуси. В Витебске завершается первый блок выступлений самых юных артистов фестиваля «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

День Украины и молодёжные проекты на «Славянском базаре – 2020». Куда сходить и что посмотреть?

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить-1

Участники XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020» исполняют песни на родном языке.

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить-4

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить-6

В 18.00 – второй блок выступлений, где музыкальное произведение можно было выбрать на свой вкус. Напомним, сражаются за заветную Лиру 14 исполнителей из разных стран мира.

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить-9

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить-11

Ангелина Ломако, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020»:
Все замечательно, я знаю, что я все смогла, что спела. Напоследок я оставила песню на фарерском языке, как вишенка на торте, чтобы всех повалить.

Анастасия Мартынюк, участница XVIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск – 2020» (Украина):
Я прошла отбор, было тоже очень сложно, надо было бороться, чтобы пройти и приехать в этот прекрасный город и показать себя на все 100.

Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить-14

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Ангелина Ломако на «Славянском базаре – 2020»: напоследок я оставила песню на фарерском языке, чтобы всех повалить-17

Субботний день также проходит и под знаком Дня Украины. Впереди концерт «С Украиной в сердце», где выступят Тина Кароль, Ирина Билык, Николай Гнатюк и многие другие.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Ангелина Ломако # Анастасия Мартынюк # Тина Кароль # Ирина Билык # Николай Гнатюк # Фотофакт

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