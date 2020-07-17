Ханок на «Славянском базаре – 2020»: если на 5 месяцев остановиться, то ничего не будет. Очень приятно, что конец пандемии начинается здесь

Эдуард Ханок, композитор, народный артист Беларуси:

Жизнь должна закипеть, понимаете, иначе она зачахнет просто. Если на пять месяцев остановиться, то ничего не будет. Поэтому очень приятно, что конец пандемии начинается здесь. Вот здесь ей пришел «ханок», так бы я пошутил.

У меня сегодня такой как бы юбилейный момент, потому что в этом году исполняется 50 лет выходу моей песни «Потолок ледяной, дверь скрипучая». И очень приятно, что я сегодня буду слушать ее в исполнении Эдуарда Хиля – но младшего.

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