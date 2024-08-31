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Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Ивацевичах

31 августа 2024 11:43
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Победители республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» выступают на XXXI Дне письменности в Ивацевичах. Молодые таланты декламируют литературные произведения в рамках гала-концерта конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Ивацевичах-2

Суперфиналу предшествовали конкурсные этапы, в которых приняли участие свыше 15 тысяч школьников со всей страны. Компетентному жюри из числа именитых писателей, артистов и журналистов предстояло определить лишь 15 лучших чтецов. Оценивали выразительность речи участников, эмоциональный окрас, артистизм и осмысленность выбранного текста. Конкурс «Живая классика» это совместный проект нашего телеканала и министерств информации и образования, направленный на поиск и поддержку талантливой молодежи. В День белорусской письменности проходит официальная церемония награждения победителей.

Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Ивацевичах-4

Ангелина Барсукова, победительница конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Очень много сил было утрачено. Не только физических, но и эмоциональных. Но это стоило того. Сейчас я стою на этой сцене в кругу таких замечательных, талантливых ребят со всей республики и понимаю, что все не зря.

Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Ивацевичах-6

Артем Нурназаров, победитель конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Долго-долго репетировали, потом пошли на район выступать. Первое место получил по областному. Все родственники гордятся, будут смотреть на меня по СТВ.

Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Ивацевичах-8

Ивацевичи на два дня стали столицей масштабного праздника родного слова. В городе пройдет около сотни разноплановых мероприятий. Уже развернулся фестиваль книги и прессы, где можно узнать о литературных новинках и приобрести книги со скидками, белорусские писатели проводят автограф-сессии. Заработает кинотеатр под открытым небом, где в рамках совместного белорусско-российского проекта пройдет эксклюзивный показ фильма «Приказано жить». Официальная церемония открытия праздника начнется в 8 часов вечера.

# День белорусской письменности

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