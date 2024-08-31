Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Ивацевичах

Победители республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» выступают на XXXI Дне письменности в Ивацевичах. Молодые таланты декламируют литературные произведения в рамках гала-концерта конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суперфиналу предшествовали конкурсные этапы, в которых приняли участие свыше 15 тысяч школьников со всей страны. Компетентному жюри из числа именитых писателей, артистов и журналистов предстояло определить лишь 15 лучших чтецов. Оценивали выразительность речи участников, эмоциональный окрас, артистизм и осмысленность выбранного текста. Конкурс «Живая классика» это совместный проект нашего телеканала и министерств информации и образования, направленный на поиск и поддержку талантливой молодежи. В День белорусской письменности проходит официальная церемония награждения победителей.

Ангелина Барсукова, победительница конкурса юных чтецов «Живая классика»:

Очень много сил было утрачено. Не только физических, но и эмоциональных. Но это стоило того. Сейчас я стою на этой сцене в кругу таких замечательных, талантливых ребят со всей республики и понимаю, что все не зря.

Артем Нурназаров, победитель конкурса юных чтецов «Живая классика»:

Долго-долго репетировали, потом пошли на район выступать. Первое место получил по областному. Все родственники гордятся, будут смотреть на меня по СТВ.