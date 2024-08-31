Победителей конкурса юных чтецов «Живая классика» наградили в Ивацевичах

Победители республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» выступают на XXXI Дне письменности в Ивацевичах. Молодые таланты декламируют литературные произведения в рамках гала-концерта конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победители республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика» выступают на XXXI Дне письменности в Ивацевичах. Молодые таланты декламируют литературные произведения в рамках гала-концерта конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Суперфиналу предшествовали конкурсные этапы, в которых приняли участие свыше 15 тысяч школьников со всей страны. Компетентному жюри из числа именитых писателей, артистов и журналистов предстояло определить лишь 15 лучших чтецов. Оценивали выразительность речи участников, эмоциональный окрас, артистизм и осмысленность выбранного текста. Конкурс «Живая классика» это совместный проект нашего телеканала и министерств информации и образования, направленный на поиск и поддержку талантливой молодежи. В День белорусской письменности проходит официальная церемония награждения победителей.
Ангелина Барсукова, победительница конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Очень много сил было утрачено. Не только физических, но и эмоциональных. Но это стоило того. Сейчас я стою на этой сцене в кругу таких замечательных, талантливых ребят со всей республики и понимаю, что все не зря.
Артем Нурназаров, победитель конкурса юных чтецов «Живая классика»:
Долго-долго репетировали, потом пошли на район выступать. Первое место получил по областному. Все родственники гордятся, будут смотреть на меня по СТВ.
Ивацевичи на два дня стали столицей масштабного праздника родного слова. В городе пройдет около сотни разноплановых мероприятий. Уже развернулся фестиваль книги и прессы, где можно узнать о литературных новинках и приобрести книги со скидками, белорусские писатели проводят автограф-сессии. Заработает кинотеатр под открытым небом, где в рамках совместного белорусско-российского проекта пройдет эксклюзивный показ фильма «Приказано жить». Официальная церемония открытия праздника начнется в 8 часов вечера.