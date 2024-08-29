В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка работ известных художников Мордовии

От реализма до авангарда. В Национальном художественном музее открылась выставка «Изобразительное искусство Мордовии». На ней представлены более 60 произведений известных художников самобытного российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это и живопись, графика, скульптура, есть и декоративно-прикладное творчество. В разных художественных формах и стилях авторы смогли передать традиции и уклад мордовского народа. Бытовые сюжеты переплетаются с мифологией и фольклором. Художники выразили любовь к родной земле, творчески переосмыслили историю и культуру мордовского народа.

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси: Здесь, на выставке, представлены произведения очень именитых, известных художников Республики Мордовия. Конечно, они являются преподаватели крупнейших вузов, школ, средних специальных учебных заведений у себя на родине. И представляют не только уровневую картину страны в области изобразительного искусства, но и в области образования символизируют преемственность поколений.

Александр Ленин, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Беларуси:

Очень динамично развивается культурное сотрудничество между Беларусью и Мордовией. Об этом свидетельствует масса проектов. В частности и открытие нынешней выставки, где представлено более 60 работ. Кровоток культурный очень хороший.

К слову, союзы художников Беларуси и Мордовии подписали Соглашение о сотрудничестве. В планах обмен выставочными проектами, а также пленеры, на которых живописцы ДВУХ стран будут делиться опытом и творить в новой для себя обстановке.