Большой театр Беларуси открывает новый сезон. Символично, череда постановок и премьер начнется с легендарной оперы «Царская невеста». Уже более 60 лет этот спектакль живет на сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Мы погрузимся и в атмосферу геноцида и будем говорить о Хатыни, о Брестской крепости и о днях до войны, о нашем светлом и спокойном народе, мирном. И будем вместе надеяться в финале на то, что никогда на этой земле войны больше не будет.