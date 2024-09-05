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Большой театр Беларуси открывает новый сезон

05 сентября 2024 14:17
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Большой театр Беларуси открывает новый сезон. Символично, череда постановок и премьер начнется с легендарной оперы «Царская невеста». Уже более 60 лет этот спектакль живет на сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой театр Беларуси открывает новый сезон-2

В афише нынешнего сезона зритель найдет как полюбившиеся постановки, так и новинки. Специально к 80-летию освобождения Беларуси готовится творческий проект «Патетический дневник памяти». Премьера на сцене Большого состоится 22 и 27 сентября.

Большой театр Беларуси открывает новый сезон-4

Екатерина Дулова, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
Мы погрузимся и в атмосферу геноцида и будем говорить о Хатыни, о Брестской крепости и о днях до войны, о нашем светлом и спокойном народе, мирном. И будем вместе надеяться в финале на то, что никогда на этой земле войны больше не будет. 

Большой театр Беларуси открывает новый сезон-6

В новом сезоне продолжится работа над расширением репертуара для подрастающего поколения. Ценителей классики порадуют обновленные спектакли «Евгений Онегин» и «Орлеанская дева».

# Большой театр оперы и балета в Минске

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