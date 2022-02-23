Ярмарка, концерты, дискотека. В 2022 году в праздник «Купалье» привнесут новые идеи

Новости Беларуси. «Александрия собирает друзей». В 2022 году в праздник «Купалье» привнесут новые идеи, при этом сохранят национальный колорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Год исторической памяти тематика мероприятий будет связана с традициями и обрядами прошлых лет. В программе – церемония открытия, чествование передовиков агропромышленного комплекса, ярмарка, концерты артистов эстрады, ночная молодежная дискотека, а также гала-концерт.