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Немцы сделали живой щит из женщин и детей. Как выглядит печально известный мост около Холмских ворот?

26 февраля 2022 16:23
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В этом выпуске мы, наконец, доберемся до Бреста. И, конечно, первым местом, которое посетим, будет Брестская крепость. Как и 50 лет назад, посетителей встречают песней «Священная война». На территории комплекса расположены скульптура «Жажда», монумент «Мужество», руины Белого дворца, площадь церемониалов с мемориальными плитами и обелиском-штыком, Холмские ворота и несколько музеев, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Брест – это не только Брестская крепость. Еще это средневековое городище Берестье под стеклянным куполом и музей «Спасенные художественные ценности» – единственный в стране. С экспонатами на миллионы долларов.  

Немцы сделали живой щит из женщин и детей. Как выглядит печально известный мост около Холмских ворот? -1

Мы находимся на мосту около Холмских ворот. Здесь была первая контратака немцев, которая была разбита. И уже на утро советские войска увидели, что по этому мосту гонят раненых военнопленных, женщин, детей. Делают из них живой щит фашистские захватчики.  

Немцы сделали живой щит из женщин и детей. Как выглядит печально известный мост около Холмских ворот? -4

– На этом, я думаю, что печальные такие истории нужно завершить и продолжить наш все-таки медовый месяц. Отправиться в музей древнего поселения Берестье, которое было известно здесь с XI века, на территории нынешней Брестской крепости.  

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# Достопримечательности Беларуси # общество # Фотофакт

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