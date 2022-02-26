Откуда пошло выражение «на халяву»? Интересными фактами поделилась экскурсовод археологического музея «Берестье»

В этом выпуске мы, наконец, доберемся до Бреста. И, конечно, первым местом, которое посетим, будет Брестская крепость. Как и 50 лет назад, посетителей встречают песней «Священная война». На территории комплекса расположены скульптура «Жажда», монумент «Мужество», руины Белого дворца, площадь церемониалов с мемориальными плитами и обелиском-штыком, Холмские ворота и несколько музеев, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Брест – это не только Брестская крепость. Еще это средневековое городище Берестье под стеклянным куполом и музей «Спасенные художественные ценности» – единственный в стране. С экспонатами на миллионы долларов.

Археологический музей «Берестье» является единственным в Европе музеем средневекового восточнославянского города. Основан в Бресте в 1972 году. Открыт для посетителей 2 марта 1982 года. Музей находится на территории Волынского укрепления Брестской крепости, на месте городища древнего Берестья, основанного дреговичами. В 1969–1981 годах археологами Института истории Академии наук БССР здесь проводились раскопки. Высокая концентрация хорошо сохранившихся построек на сравнительно небольшой территории позволила создать уникальный музей.

Многочисленные археологические находки ХI–ХIV веков дают представление об экономической и культурной жизни древнего города, занятиях его жителей. Основой экспозиции музея является археологический раскоп. На глубине четырех метров находится часть ремесленного квартала – 28 деревянных жилых и хозяйственных построек ХIII века, две уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных печей.

Археологическая коллекция «Берестья» насчитывает более 43 тысяч предметов. Уникальными находками являются шахматная фигурка короля и самшитовый гребень с вырезанными 13 буквами кириллицы, которым присвоен статус историко-культурной ценности категории «1». За время работы музей посетили около четырех миллионов человек из 37 стран.

А у нас появилась надежда получить более достоверную информацию из уст профессионала. Надежда! Надежда Королева, экскурсовод:

Мы обращаем все внимание к раскопу. Здесь можем видеть как хозяйственные, так и жилые постройки. Хозяйственные постройки чаще всего без пола, жилые постройки – с полом из колотых досок. Чтобы построить эти дома, нужны были инструменты. Сами инструменты мы можем видеть здесь в качестве экспонатов, которые были найдены. Опять же, можем видеть различные виды ключей, замков. Ключи даже были?

Надежда Королева:

Да. XIII век. Здесь совершенно различные запирающие устройства – ключи, замки. Для изготовления одного такого замка необходимо было до 50 различных деталей. Женщины как XXI веке очень любят украшения, так любили и в XIII-XIV веках. Это же Cartier просто.

Надежда Королева:

Вот такие витые, разных видов, форм браслеты, украшения. Я, главное, что не могу понять, если уже тогда были придуманы именно такие ножницы, такая бритва, что делали люди все оставшееся время?

Надежда Королева:

Много войн. И поэтому, так или иначе, это приостанавливало процесс развития, к сожалению. Опять же, различные пожары. Три вида обуви. Самый простой – поршни. То есть просто кусок кожи, который обматывается вокруг. Уже более сложные сапоги. Сапоги составные из подошвы, голенища, задник и носок. Опять же, всегда рассказываем историю о том, что наиболее стираемая часть обуви – это подошва. Берестьянин, чтобы сэкономить деньги, ходил к кожевенному мастеру и просил надеть на халяву – голенище – новую подошву. Вероятно, отсюда идет излюбленное выражение: взять что-либо на халяву. Взять что-либо дешевле, чем купить целые сапоги, новые. Очень интересные клейма были найдены на донцах горшков. Такой своеобразный фирменный знак мастера. Логотипы.