Откуда пошло выражение «на халяву»? Интересными фактами поделилась экскурсовод археологического музея «Берестье»
В этом выпуске мы, наконец, доберемся до Бреста. И, конечно, первым местом, которое посетим, будет Брестская крепость. Как и 50 лет назад, посетителей встречают песней «Священная война». На территории комплекса расположены скульптура «Жажда», монумент «Мужество», руины Белого дворца, площадь церемониалов с мемориальными плитами и обелиском-штыком, Холмские ворота и несколько музеев, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Брест – это не только Брестская крепость. Еще это средневековое городище Берестье под стеклянным куполом и музей «Спасенные художественные ценности» – единственный в стране. С экспонатами на миллионы долларов.
Археологический музей «Берестье» является единственным в Европе музеем средневекового восточнославянского города. Основан в Бресте в 1972 году. Открыт для посетителей 2 марта 1982 года. Музей находится на территории Волынского укрепления Брестской крепости, на месте городища древнего Берестья, основанного дреговичами. В 1969–1981 годах археологами Института истории Академии наук БССР здесь проводились раскопки. Высокая концентрация хорошо сохранившихся построек на сравнительно небольшой территории позволила создать уникальный музей.
Многочисленные археологические находки ХI–ХIV веков дают представление об экономической и культурной жизни древнего города, занятиях его жителей. Основой экспозиции музея является археологический раскоп. На глубине четырех метров находится часть ремесленного квартала – 28 деревянных жилых и хозяйственных построек ХIII века, две уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных печей.
Археологическая коллекция «Берестья» насчитывает более 43 тысяч предметов. Уникальными находками являются шахматная фигурка короля и самшитовый гребень с вырезанными 13 буквами кириллицы, которым присвоен статус историко-культурной ценности категории «1». За время работы музей посетили около четырех миллионов человек из 37 стран.
А у нас появилась надежда получить более достоверную информацию из уст профессионала. Надежда!
Надежда Королева, экскурсовод:
Мы обращаем все внимание к раскопу. Здесь можем видеть как хозяйственные, так и жилые постройки. Хозяйственные постройки чаще всего без пола, жилые постройки – с полом из колотых досок. Чтобы построить эти дома, нужны были инструменты. Сами инструменты мы можем видеть здесь в качестве экспонатов, которые были найдены. Опять же, можем видеть различные виды ключей, замков.
Ключи даже были?
Надежда Королева:
Да. XIII век. Здесь совершенно различные запирающие устройства – ключи, замки. Для изготовления одного такого замка необходимо было до 50 различных деталей. Женщины как XXI веке очень любят украшения, так любили и в XIII-XIV веках.
Это же Cartier просто.
Надежда Королева:
Вот такие витые, разных видов, форм браслеты, украшения.
Я, главное, что не могу понять, если уже тогда были придуманы именно такие ножницы, такая бритва, что делали люди все оставшееся время?
Надежда Королева:
Много войн. И поэтому, так или иначе, это приостанавливало процесс развития, к сожалению. Опять же, различные пожары. Три вида обуви. Самый простой – поршни. То есть просто кусок кожи, который обматывается вокруг. Уже более сложные сапоги. Сапоги составные из подошвы, голенища, задник и носок. Опять же, всегда рассказываем историю о том, что наиболее стираемая часть обуви – это подошва. Берестьянин, чтобы сэкономить деньги, ходил к кожевенному мастеру и просил надеть на халяву – голенище – новую подошву. Вероятно, отсюда идет излюбленное выражение: взять что-либо на халяву. Взять что-либо дешевле, чем купить целые сапоги, новые. Очень интересные клейма были найдены на донцах горшков. Такой своеобразный фирменный знак мастера.
Логотипы.
Надежда Королева:
Да, я тоже их называю логотипами, чтобы можно было определить, у кого мастера был куплен тот или иной предмет. Вот здесь, например, сковорода с деревянной рукоятью. В принципе, дерево было одним из самых распространенных материалов для различных предметов. Например, для средств передвижения. Здесь наиболее уникальные и ценные экспонаты. Это деревянное колесо, которое было найдено целиком вместе со ступицей, ободом и спицами. Собственно, после того, как его достали, оно буквально превращалось в труху. Но тем не менее осталось.
То есть экспонаты – это все, что было здесь найдено?
Надежда Королева:
Да, конечно. Все, что было найдено во время раскопов.
Это, конечно, такая находка! А когда раскопали это все?
Надежда Королева:
С 1968 года. Сюда прибыл первый отряд археологов, и восемь лет проводились раскопки. Например, вероятно, где-то на этом месте был Берестейский замок. К сожалению, пока археологами он не найден. После этого, уже в XIX веке здесь была пустошь, ничего не было. После строительства крепости уже были некоторые учреждения, приспособленные под нужды непосредственно крепости. Потом уже в XX веке проводятся раскопки и строится музей.
Обалдеть!
Надежда Королева:
Очень долго не могли определить местоположение Берестья. Ученые-археологи проводили раскопки на центральном острове, где сейчас Брестская крепость. Там ничего не нашли. По крайней мере, не нашли Берестье более раннее.
Читайте также:
Немцы сделали живой щит из женщин и детей. Как выглядит печально известный мост около Холмских ворот?
Руины Белого дворца. Чем интересна эта достопримечательность, расположенная возле Брестской крепости?
Музей контрабанды. Посетили одно из самых необычных мест Беларуси, где хранятся даже картины Айвазовского и Врубеля