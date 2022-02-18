Ему исполнилось бы 100 лет. Персональная выставка народного художника Михаила Савицкого открылась в Минске

Новости Беларуси. В стране вспоминают народного художника, героя Беларуси Михаила Савицкого. Сегодня, 18 февраля, ему исполнилось бы 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа». Он прошел войну и плен фашистских концлагерей, а после обо всех своих мучениях рассказал миру на языке живописи.

Накануне в именной галерее художника открылась посвященная ему выставка, где представят работы его учеников и последователей. Национальный художественный музей Минска также приглашает на персональную экспозицию лучших произведений мастера.

Екатерина Изофатова, заведующая отделом Национального художественного музея Беларуси:

Концепция выставки, которая представлена в Национальном художественном музее, – это концепция избранных произведений Михаила Андреевича Савицкого, вместе с тем это классическая ретроспектива. Зритель, придя на экспозицию, сможет проследить, как менялась поэтика художника, как менялась его образно-пластическая система.

А вот жуткую правду о прошлом во имя будущего несут полотна под названием «Цифры на сердце», посвященные ужасам концлагерей. Эти работы можно увидеть с 18 февраля в музее истории Великой Отечественной войны.