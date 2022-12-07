Евфросиния Полоцкая называла себя на русском Офросиния. Интересный факт об имени преподобной

1941 год. Немецкие войска вторгаются на территорию Беларуси. Могилев оказывается захваченным оккупантами. И вскоре из бронированной комнаты-сейфа Могилевского обкома партии таинственным образом исчезают древние реликвии, в том числе и самая известная белорусская святыня – крест Евфросинии Полоцкой. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:

Яна сама сабе называла Офросиния па-руску і Афрасіння па-беларуску. Белорусский археолог нашел усадьбу самого Лазаря Богши? Вот что он об этом рассказал – подробности.

Алексей Коц, белорусский археолог, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Имя Офросинии Полоцкой звучит не в нашей современной транслитерации, а в древней литерации как Офросиния, через «О». Такое же наименование мы встречаем на печати Евфросинии Полоцкой – Офросиния. Очевидно, что она себя в то время так называла, так правильно писалось ее имя.