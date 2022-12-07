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Евфросиния Полоцкая называла себя на русском Офросиния. Интересный факт об имени преподобной

07 декабря 2022 11:04
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1941 год. Немецкие войска вторгаются на территорию Беларуси. Могилев оказывается захваченным оккупантами. И вскоре из бронированной комнаты-сейфа Могилевского обкома партии таинственным образом исчезают древние реликвии, в том числе и самая известная белорусская святыня – крест Евфросинии Полоцкой. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Евфросиния Полоцкая называла себя на русском Офросиния. Интересный факт об имени преподобной-1

Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:
Яна сама сабе называла Офросиния па-руску і Афрасіння па-беларуску.

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Евфросиния Полоцкая называла себя на русском Офросиния. Интересный факт об имени преподобной-4

Алексей Коц, белорусский археолог, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:
Имя Офросинии Полоцкой звучит не в нашей современной транслитерации, а в древней литерации как Офросиния, через «О». Такое же наименование мы встречаем на печати Евфросинии Полоцкой – Офросиния. Очевидно, что она себя в то время так называла, так правильно писалось ее имя.

Евфросиния Полоцкая называла себя на русском Офросиния. Интересный факт об имени преподобной-7

Возможно, именно с появлением жития Евфросинии Полоцкой происходит процесс контаминации. Греки, которые вероятнее всего и занимались его написанием, знали Евфросинию Александрийскую, а не Офросинию. И в процессе переписывания второго, третьего жития буква «О» постепенно заменялась на всем известное «Е» – Евфросиния.

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# История # Культура # Сергей Тарасов # Алексей Коц # Евфросиния Полоцкая # Фотофакт

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