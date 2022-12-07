Белорусский археолог нашёл усадьбу самого Лазаря Богши? Вот что он об этом рассказал

1941 год. Немецкие войска вторгаются на территорию Беларуси. Могилев оказывается захваченным оккупантами. И вскоре из бронированной комнаты-сейфа Могилевского обкома партии таинственным образом исчезают древние реликвии, в том числе и самая известная белорусская святыня – крест Евфросинии Полоцкой. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».
Создание такого креста было сложным и тонким ювелирным делом, за которое взялся полоцкий мастер Лазарь Богша. Имя ювелира известно, поскольку он сам выгравировал его на обратной стороне реликвии: «Господи, помози рабу своему Лазорю, нареченному Богши, сделавшему крест сий Святаго Спаса и Офросиньи».
Евфросиния Полоцкая называла себя на русском Офросиния. Интересный факт об имени преподобной – читайте далее.
В 1987 году Институт истории Академии наук БССР совместно с Полоцким историко-археологическим заповедником проводили работы в центре Полоцка, где для этого временно было приостановлено строительство жилых домов.
Сергей Тарасов, археолог, историк, писатель, кандидат исторических наук:
На плошчы мусілі ўмясціцца два дамы ў літары «Г», гэта 1 100 квадратных метраў, толькі падмуркі, а гэта быў мой раскоп. Падмуркі будучага дома быў мой. Трапіла майстэрня ўсяго адна. І гэтая майстэрня была полацкага ювеліра XII-XIII стагоддзя. Я нават думаю, што гэта была менавіта Богшына сядзіба, дзе жыў Богша, бо знайшоў некалькі костак і на чарапках надпісы: «Л» і «ЛІ» То есць «Л» – гаспадар ставіў свае імя. Леанід, Лявон, Лазар. А «ЛІ» – гэта вінавальны склон, каму належыць – Лазараві, першая літара і апошняя. Я прычым кансультаваўся са спецыялістамі ў Санкт-Пецярбурзе па паліграфіі. Ён кажа: канешне, «ЛІ» – Лазараві, лёгка чытаецца.
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