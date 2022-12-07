Белорусский археолог нашёл усадьбу самого Лазаря Богши? Вот что он об этом рассказал

1941 год. Немецкие войска вторгаются на территорию Беларуси. Могилев оказывается захваченным оккупантами. И вскоре из бронированной комнаты-сейфа Могилевского обкома партии таинственным образом исчезают древние реликвии, в том числе и самая известная белорусская святыня – крест Евфросинии Полоцкой. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Создание такого креста было сложным и тонким ювелирным делом, за которое взялся полоцкий мастер Лазарь Богша. Имя ювелира известно, поскольку он сам выгравировал его на обратной стороне реликвии: «Господи, помози рабу своему Лазорю, нареченному Богши, сделавшему крест сий Святаго Спаса и Офросиньи». Евфросиния Полоцкая называла себя на русском Офросиния. Интересный факт об имени преподобной – читайте далее.

В 1987 году Институт истории Академии наук БССР совместно с Полоцким историко-археологическим заповедником проводили работы в центре Полоцка, где для этого временно было приостановлено строительство жилых домов.