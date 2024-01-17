Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе

Сохранить самобытность белорусского народа и нашу историческую память, использовать полностью творческий потенциал нации. План реализации Концепции развития национального культурного пространства разрабатывают профильные ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание традициям и обычаям, на их основе создадут календарь основных белорусских праздников. Сопроводят его методические подсказки, сценарии мероприятий. В числе задач и цифровизация культурного пространства. В общем доступе появятся электронные версии лучших белорусских спектаклей, концертов и фильмов.

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:

Разрабатывая Концепцию, мы параллельно разрабатывали и план. Все организации, государственные органы, которые принимали участие в подготовке данной Концепции, планировали свою работу с расчетом, что им необходимо будет реализовывать. Концепция не навязана нам сверху, но она и не родилась где-то на пустом месте, а она шла от жизни, от того, что уже созрело в обществе.

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

Мы создаем очень прочную основу наших белорусских традиций, что выгодно нас отмечает и на международной арене. Наше белорусское искусство всегда с радостью воспринимают наши зарубежные партнеры.