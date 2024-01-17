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Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе

17 января 2024 06:53
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Сохранить самобытность белорусского народа и нашу историческую память, использовать полностью творческий потенциал нации. План реализации Концепции развития национального культурного пространства разрабатывают профильные ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе-1

Особое внимание традициям и обычаям, на их основе создадут календарь основных белорусских праздников. Сопроводят его методические подсказки, сценарии мероприятий. В числе задач и цифровизация культурного пространства. В общем доступе появятся электронные версии лучших белорусских спектаклей, концертов и фильмов.

Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе-4

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси:
Разрабатывая Концепцию, мы параллельно разрабатывали и план. Все организации, государственные органы, которые принимали участие в подготовке данной Концепции, планировали свою работу с расчетом, что им необходимо будет реализовывать. Концепция не навязана нам сверху, но она и не родилась где-то на пустом месте, а она шла от жизни, от того, что уже созрело в обществе.

Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе-7

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:
Мы создаем очень прочную основу наших белорусских традиций, что выгодно нас отмечает и на международной арене. Наше белорусское искусство всегда с радостью воспринимают наши зарубежные партнеры.

Лучшие белорусские спектакли и концерты появятся в интернете в свободном доступе-10

Большой гастрольный тур белорусских театров и портал «Культура.бай» – культурная политика направлена на укрепление независимости страны. Итоги реализации Концепции будут подведены с помощью социологических инструментов.

# Государственная политика в области культуры # Культура # Ирина Карпович # Ирина Дрига # Новости Минска и Минской области

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