Российский режиссёр поставил «А зори здесь тихие» на белорусском языке. Поговорили с исполнительницами главных ролей

Спектакль-реквием, посвященный всем, кто отдал жизнь за Родину. В последние дни декабря на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы состоялась знаковая премьера – постановка российского режиссера Дмитрия Акимова по одноименной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Драматическая история про пятерых девушек-зенитчиц продолжает бередить сердца. Происходящее на сцене по накалу ничуть не уступает кино. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь исполнительницы двух ролей – актрисы Купаловского театра Таисия Введенская и Юлия Овчинина. Каково играть образ женщины на войне?

Таисия Введенская, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

Играть сложно, потому что мы ничего не знаем о войне. Родились, слава богу, в мирное время. Другое дело, что наши прабабушки, прадеды были участниками тех действий. Было очень интересно внедриться, прочувствовать это. Это еще дань благодарности.

Юлия Овчинина, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

В спектакле даже есть момент, где мы говорим не от имени наших героинь, а от имени меня, Юлии, Таисии и других девушек-актрис про своих прабабушек. Таисия Введенская:

Мы не стремились повторить кино. Главной задачей было понять образ, раскрыть его и идти от нас. Дмитрий Акимов помог нам достойно справиться. Спектакль на беларускай мове. Не было ли недопонимания с российским режиссером?