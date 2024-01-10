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В Бресте проходит международный фестиваль классической музыки

10 января 2024 18:23
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Новости Беларуси. Январские вечера в Бресте – музыкальные. Жители и гости областного центра погрузились в удивительный мир классики. В 36-й раз город проводит международный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте проходит международный фестиваль классической музыки-1

В этот зимний сезон зрители приветствуют исполнителей из шести стран. На сцене выступят как полюбившиеся брестской публике артисты, лауреаты международных конкурсов, оперные солисты, так и новички. В фестивальной афише обязательно белорусские имена. Это оркестры молодечненского и брестского музыкальных колледжей, а также брестский городской духовой оркестр.

В Бресте проходит международный фестиваль классической музыки-4

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
Наш полный зал подтверждает то, что люди верят и ждут новогодние дни, чудеса, продолжение Рождества. Это упоение и гордость, что наши традиции сильны. И искусство сегодня вдохновляет всех нас на нечто доброе.

В Бресте проходит международный фестиваль классической музыки-7

Впервые музыкальный форум открыл занавес в 1988 году. За это время в нем приняли участие тысячи исполнителей из более чем 40 стран. Уже завтра поклонников фестиваля ждет рождественский бал. А завершится яркое музыкальное событие начала года 12 января.

# Фестиваль # Культура # Сергей Лободинский # Новости Бреста и Брестской области

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