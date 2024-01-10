В Бресте проходит международный фестиваль классической музыки

Новости Беларуси. Январские вечера в Бресте – музыкальные. Жители и гости областного центра погрузились в удивительный мир классики. В 36-й раз город проводит международный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот зимний сезон зрители приветствуют исполнителей из шести стран. На сцене выступят как полюбившиеся брестской публике артисты, лауреаты международных конкурсов, оперные солисты, так и новички. В фестивальной афише обязательно белорусские имена. Это оркестры молодечненского и брестского музыкальных колледжей, а также брестский городской духовой оркестр.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

Наш полный зал подтверждает то, что люди верят и ждут новогодние дни, чудеса, продолжение Рождества. Это упоение и гордость, что наши традиции сильны. И искусство сегодня вдохновляет всех нас на нечто доброе.