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«Январские музыкальные вечера» собирают поклонников классической музыки в Бресте

09 января 2024 07:29
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Бренд не только Брестской области, но и всей Беларуси. «Январские музыкальные вечера» снова собирают поклонников классической музыки. Международный фестиваль начинается сегодня, 9 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Январские музыкальные вечера» собирают поклонников классической музыки в Бресте-1

До 12 января в его программе выступления исполнителей из России, Беларуси, Грузии, Армении, Сирии и Китая. Прозвучат как всем известные шедевры, так и новые произведения. В 2024 году фестиваль 36-й по счету. По традиции он проходит на сцене академического театра драмы.

# Музыкальное искусство # Культура # Новости Бреста и Брестской области

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