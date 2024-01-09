«Январские музыкальные вечера» собирают поклонников классической музыки в Бресте

Бренд не только Брестской области, но и всей Беларуси. «Январские музыкальные вечера» снова собирают поклонников классической музыки. Международный фестиваль начинается сегодня, 9 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 12 января в его программе выступления исполнителей из России, Беларуси, Грузии, Армении, Сирии и Китая. Прозвучат как всем известные шедевры, так и новые произведения. В 2024 году фестиваль 36-й по счету. По традиции он проходит на сцене академического театра драмы.