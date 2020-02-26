Прямой эфир

«Лошадь белая – священная». Она даёт здоровье, крепость духа». Как якутские шаманы обращаются к тотемным животным

26 февраля 2020 09:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тайна, сотворенная водой – так переводится ее сценическое имя. Она – самый просматриваемый этно-музыкант на всех известных интернет-площадках. Ее творчество уникально и завораживающе. А те, кто слышат ее уникальное горловое пение, на полном серьезе утверждают: Олена Уутай прибыла к нам из космоса.

Белорусы пригласили на отбор на «Евровидение-2020» мастера горлового пения из Якутии: «Я ознакомилась с песней, сразу – всё, это моё!»

«Лошадь белая – священная». Она даёт здоровье, крепость духа». Как якутские шаманы обращаются к тотемным животным-1

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха) – Олена Уутай.

Олена Уутай, этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха):
В нашей республике, в Якутии это очень распространено. Это наша национальная культура и это преподается в школах с самого детства. Как правило, молодежь сильно не интересуется, а меня зацепило. В 6 лет, впервые увидев национальный инструмент, услышав его космическое звучание, вибрации, я для себя четко решила, что я хочу освоить.

«Лошадь белая – священная». Она даёт здоровье, крепость духа». Как якутские шаманы обращаются к тотемным животным-4

У нас есть такая культура, религиозное течение, это можно назвать шаманизмом, когда люди разговаривают с матушкой-природой, обращаются к корням через тотемных священных животных. И мы не подражаем всех и все подряд. Только определённых. Например, белый журавль считается священным, он приносит счастье в дом. Лошадь белая – тоже священная. Она дает здоровье, крепость духа. Волчица. И с помощью хомуса, варгана к ним обращаются.

«Лошадь белая – священная». Она даёт здоровье, крепость духа». Как якутские шаманы обращаются к тотемным животным-7

«Может, дух жеребёнка говорил через меня». Как мастер горлового пения с лошадью беседовала

Расскажите о якутском бубне.

Олена Уутай:
У нас он называется дюнгюр. Это сакральный музыкальный инструмент, сделанный из кожи оленя. Он украшен колокольчиками, всякими побрякушками. Он, по древнему поверью, отгоняет злых духов, приносит защиту.

«Лошадь белая – священная». Она даёт здоровье, крепость духа». Как якутские шаманы обращаются к тотемным животным-10

# Российские исполнители # Культура # Олена Уутай

Другие новости рубрики

Все новости
«Популярность – это искушаемое состояние, когда ты теряешь контроль над собой». Денис Клявер о семье и мечте спеть в стиле Metallica
26 февраля 2020 08:01

«Популярность – это искушаемое состояние, когда ты теряешь контроль над собой». Денис Клявер о семье и мечте спеть в стиле Metallica

Работают в четыре руки. В Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси
26 февраля 2020 07:03

Работают в четыре руки. В Гродно изготавливают эксклюзивный гобелен с изображением матери Беларуси

Книг в Национальной библиотеки Беларуси больше, чем жителей в стране
25 февраля 2020 14:41

Книг в Национальной библиотеки Беларуси больше, чем жителей в стране