«Лошадь белая – священная». Она даёт здоровье, крепость духа». Как якутские шаманы обращаются к тотемным животным

Тайна, сотворенная водой – так переводится ее сценическое имя. Она – самый просматриваемый этно-музыкант на всех известных интернет-площадках. Ее творчество уникально и завораживающе. А те, кто слышат ее уникальное горловое пение, на полном серьезе утверждают: Олена Уутай прибыла к нам из космоса.
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха) – Олена Уутай.
Олена Уутай, этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха):
В нашей республике, в Якутии это очень распространено. Это наша национальная культура и это преподается в школах с самого детства. Как правило, молодежь сильно не интересуется, а меня зацепило. В 6 лет, впервые увидев национальный инструмент, услышав его космическое звучание, вибрации, я для себя четко решила, что я хочу освоить.
У нас есть такая культура, религиозное течение, это можно назвать шаманизмом, когда люди разговаривают с матушкой-природой, обращаются к корням через тотемных священных животных. И мы не подражаем всех и все подряд. Только определённых. Например, белый журавль считается священным, он приносит счастье в дом. Лошадь белая – тоже священная. Она дает здоровье, крепость духа. Волчица. И с помощью хомуса, варгана к ним обращаются.
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Расскажите о якутском бубне.
Олена Уутай:
У нас он называется дюнгюр. Это сакральный музыкальный инструмент, сделанный из кожи оленя. Он украшен колокольчиками, всякими побрякушками. Он, по древнему поверью, отгоняет злых духов, приносит защиту.