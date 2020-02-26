«Лошадь белая – священная». Она даёт здоровье, крепость духа». Как якутские шаманы обращаются к тотемным животным

Тайна, сотворенная водой – так переводится ее сценическое имя. Она – самый просматриваемый этно-музыкант на всех известных интернет-площадках. Ее творчество уникально и завораживающе. А те, кто слышат ее уникальное горловое пение, на полном серьезе утверждают: Олена Уутай прибыла к нам из космоса.

Олена Уутай, э тно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха): В нашей республике, в Якутии это очень распространено. Это наша национальная культура и это преподается в школах с самого детства. Как правило, молодежь сильно не интересуется, а меня зацепило. В 6 лет, впервые увидев национальный инструмент, услышав его космическое звучание, вибрации, я для себя четко решила, что я хочу освоить.

У нас есть такая культура, религиозное течение, это можно назвать шаманизмом, когда люди разговаривают с матушкой-природой, обращаются к корням через тотемных священных животных. И мы не подражаем всех и все подряд. Только определённых. Например, белый журавль считается священным, он приносит счастье в дом. Лошадь белая – тоже священная. Она дает здоровье, крепость духа. Волчица. И с помощью хомуса, варгана к ним обращаются.